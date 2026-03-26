ĐT Việt Nam trở lại sau quãng nghỉ dài với tâm lý thoải mái khi đã sớm giành vé dự Asian Cup 2027, nhờ án phạt khiến Malaysia bị xử thua 0-3. Điều này giúp trận gặp Malaysia không còn mang nhiều áp lực.

Trong bối cảnh đó, cuộc so tài với Bangladesh trở thành màn “tổng duyệt” quan trọng. HLV Kim Sang Sik có cơ hội đánh giá lực lượng, thử nghiệm nhân sự mới và kiểm chứng phong độ của các trụ cột vừa trở lại sau chấn thương.

Dù Bangladesh không phải đối thủ mạnh, họ vẫn có thể mang đến thử thách nhất định. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng đội hình đồng đều hơn, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn.

Trận đấu tại Hàng Đẫy vì thế không chỉ là cuộc thử nghiệm, mà còn là bước chuẩn bị cần thiết cho những mục tiêu lớn sắp tới.