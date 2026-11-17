Đội hình xuất phát Việt Nam vs Kyrgyzstan
Việt Nam: Trung Kiên, Thành Chung, Lương Chí Khải, Hồng Phúc, Đức Anh, Quang Vinh, Tuấn Tài, Nhật Nam, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Tùng.
Kyrgyzstan: Erzhan Tokotaev, Valerii Kichin, Said Datsiev, Khristiian Brauzman, Eldiiar Zarypbekov, Kimi Merk Bern, Odilzhon Abdurakhmanov, Kairat Zhyrgalbek uulu, Sirozhiddin Astanakulov, Manas Karipov, Erbol Atabaev
Xem màn trình diễn của ĐTQG Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Kyrgyzstan...
18h30
Cầu thủ hai đội tuyển đã ra sân khởi động trước trận đấu.
17h45
17h30
Tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 hứa hẹn căng thẳng khi hai đội cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Casper Cup 2026.
Kyrgyzstan đang dẫn đầu sau chiến thắng 3-0 trước Đài Loan (Trung Quốc), trong khi tuyển Việt Nam xếp thứ hai với cùng 3 điểm.
Đại diện Trung Á sở hữu phong độ ấn tượng, thắng ba trận liên tiếp và bất bại năm trận gần nhất.
Tuy nhiên, Kyrgyzstan gặp bất lợi khi chỉ có hai ngày chuẩn bị, đồng thời phải thích nghi với điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam.
Về phía đội chủ nhà, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng đội hình toàn nội binh, đặt kỳ vọng vào Đình Bắc, Văn Tùng và Minh Khoa.
Chỉ có chiến thắng mới giúp tuyển Việt Nam vượt qua Kyrgyzstan để giành chức vô địch trên sân Thiên Trường.