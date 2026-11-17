Tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan lúc 19h ngày 17/11 hứa hẹn căng thẳng khi hai đội cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Casper Cup 2026.

Kyrgyzstan đang dẫn đầu sau chiến thắng 3-0 trước Đài Loan (Trung Quốc), trong khi tuyển Việt Nam xếp thứ hai với cùng 3 điểm.

Đại diện Trung Á sở hữu phong độ ấn tượng, thắng ba trận liên tiếp và bất bại năm trận gần nhất.

Tuy nhiên, Kyrgyzstan gặp bất lợi khi chỉ có hai ngày chuẩn bị, đồng thời phải thích nghi với điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam.

Về phía đội chủ nhà, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng đội hình toàn nội binh, đặt kỳ vọng vào Đình Bắc, Văn Tùng và Minh Khoa.

Chỉ có chiến thắng mới giúp tuyển Việt Nam vượt qua Kyrgyzstan để giành chức vô địch trên sân Thiên Trường.