Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 18/12: Việt Nam các mốc 65 HCV VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 18/12/2025, nhanh và chính xác.

Đội tuyển futsal nam vừa có màn trình diễn xuất sắc để giành chiến thắng đầu tiên ở SEA Games 33, trước đối thủ khó chịu Indonesia.

Trong trận đấu thứ 3, thầy trò HLV Diego Giustozzi gặp chủ nhà Thái Lan - ứng viên cho HCV.

Kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tranh chấp huy chương của futsal nam Việt Nam.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp futsal giữa Việt Nam vs Thái Lan: