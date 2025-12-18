Đoàn thể thao Việt Nam có ngày 17/12 bùng nổ HCV SEA Games 33, ở nhiều nội dung được giới chuyên môn đánh giá cao.
Bước vào ngày tranh tài 18/12, các VĐV Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục viết nên những câu chuyện kỳ diệu.
Ở đó, người hâm mộ chờ đợi 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thi đấu môn vật tự do.
Tâm điểm là buổi tối, khi U22 Việt Nam đá chung kết bóng đá nam với U22 Thái Lan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng mang về HLV bất chấp tranh cãi trọng tài.
Chung kết U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan
Tối nay (19h30), khi tiếng còi khai cuộc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 vang lên, cả triệu con tim Việt Nam sẽ cùng chung một nhịp đập. Trước đối thủ nhiều duyên nợ U22 Thái Lan, U22 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng với bản lĩnh, sự tự tin và khát khao chinh phục đỉnh cao khu vực.
Hành trình đến chung kết của thầy trò HLV Kim Sang Sik, dù không áp đảo, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh tập thể, lối chơi kỷ luật và tinh thần không bao giờ lùi bước. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, từ khả năng kiểm soát thế trận, chuyển trạng thái nhanh cho đến tinh thần chiến đấu máu lửa trong những thời khắc quyết định. Mỗi đường chuyền, mỗi pha tranh chấp đều mang theo niềm tin chiến thắng.
Trước U22 Thái Lan, hứa hẹn có cầu thủ 12 là khán giả và trọng tài đóng vai cầu thủ thứ 13, U22 Việt Nam càng có thêm động lực để khẳng định vị thế. Chúng ta không vào sân với tâm thế e dè, mà với sự chủ động, tự tin và quyết tâm áp đặt lối chơi. Bản lĩnh được tôi luyện qua những trận cầu lớn sẽ là chìa khóa tạo nên khác biệt.
Đêm nay, khi trận chung kết khép lại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng lá cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay trên bục cao nhất. HCV SEA Games 33 đang ở rất gần U22 Việt Nam.
Lịch thi đấu ngày 18/12 của đoàn Thể thao Việt Nam