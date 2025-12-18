Bảng tổng sắp huy chương SEA Games ngày 18/12: Việt Nam quyết soán ngôi nhì VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 18/12/2025, nhanh và chính xác.

Đoàn thể thao Việt Nam có ngày 17/12 bùng nổ HCV SEA Games 33, ở nhiều nội dung được giới chuyên môn đánh giá cao.

Bước vào ngày tranh tài 18/12, các VĐV Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục viết nên những câu chuyện kỳ diệu.

Ở đó, người hâm mộ chờ đợi 3 chị em ruột Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh thi đấu môn vật tự do.

Tâm điểm là buổi tối, khi U22 Việt Nam đá chung kết bóng đá nam với U22 Thái Lan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng mang về HLV bất chấp tranh cãi trọng tài.