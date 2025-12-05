Chưa bao giờ một lễ bốc thăm World Cup lại mang tầm vóc như năm 2026. Đây là kỳ World Cup lịch sử, với 48 đội tuyển tham dự – con số đông nhất từ trước đến nay.
Nhóm 1: Canada, Mexico, Mỹ, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức.
Nhóm 2: Croatia, Maroc, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.
Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.
Nhóm 4: Jordan, Cabo Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, 4 đội thắng play-off châu Âu; 2 đội thắng play-off quốc tế.