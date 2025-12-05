Chưa bao giờ một lễ bốc thăm World Cup lại mang tầm vóc như năm 2026. Đây là kỳ World Cup lịch sử, với 48 đội tuyển tham dự – con số đông nhất từ trước đến nay.

05/12/2025

22h41

48 đội bóng sẽ được chia làm 4 nhóm bốc thăm - Ảnh: Y.S

Nhóm 1: Canada, Mexico, Mỹ, Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Đức. 

Nhóm 2: Croatia, Maroc, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo, Australia.

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia, Nam Phi.

Nhóm 4: Jordan, Cabo Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, 4 đội thắng play-off châu Âu; 2 đội thắng play-off quốc tế.

05/12/2025

22h30

assets_goal_com World Cup Draw Guide.jpg
Không chỉ là lễ bốc thăm, đây là buổi trình diễn theo phong cách Oscar, thứ mà FIFA mô tả như “màn ra mắt của kỳ World Cup lớn nhất mọi thời đại”
05/12/2025

22h

assets_goal_com World Cup Draw Guide (1).jpg
Lần đầu tiên VCK World Cup sẽ mở rộng với 48 đội bóng tham dự - Ảnh: Goal
