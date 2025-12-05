Xem trực tiếp bốc thăm chia bảng World Cup 2026 ở đâu, kênh nào? Lễ bốc thăm World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Kennedy (Mỹ), nơi 48 đội tuyển được chia vào 12 bảng đấu, hứa hẹn tạo nên nhiều kịch bản hấp dẫn.

Chưa bao giờ một lễ bốc thăm World Cup lại mang tầm vóc như năm 2026. Đây là kỳ World Cup lịch sử, với 48 đội tuyển tham dự – con số đông nhất từ trước đến nay.

* Liên tục cập nhật và chỉnh sửa