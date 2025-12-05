Giải trí và bóng đá

Chưa bao giờ một lễ bốc thăm World Cup lại mang tầm vóc như năm 2026. Từ 0h00 ngày 6/12 (giờ Hà Nội), Trung tâm Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington sẽ trở thành trái tim của hành tinh bóng đá.

Đây là kỳ World Cup lịch sử, với 48 đội tuyển tham dự – con số đông nhất từ trước đến nay.

Kỳ World Cup lịch sử với 48 đội tuyển tham dự. Ảnh: FIFA

Không chỉ là lễ bốc thăm, đó là một buổi trình diễn theo phong cách Oscar, thứ mà FIFA mô tả như “màn ra mắt của kỳ World Cup lớn nhất mọi thời đại”.

Sân khấu sẽ rực sáng bởi sự xuất hiện của Heidi Klum và Kevin Hart trong vai trò dẫn chương trình, cùng dàn nghệ sĩ gồm Andrea Bocelli, Robbie Williams và Nicole Scherzinger.

Khán phòng chật kín những gương mặt hàng đầu thế giới thể thao như Tom Brady hay Shaquille O’Neal...

Khi ca khúc “YMCA” của nhóm Village People vang lên để khép lại sự kiện, cả Washington có thể bùng nổ như một sân khấu ca nhạc hơn là buổi lễ bóng đá.

Ở một góc khác của buổi gala, siêu sao lớn nhất ngoài bóng đá chính là… giải thưởng mới: “FIFA Peace Award” – giải Hòa bình FIFA mà Chủ tịch Gianni Infantino, một người bạn của Tổng thống Donald Trump, tạo ra.

Danh tính người nhận giải chưa được FIFA công bố chính thức, nhưng ai cũng biết đó là ai. Tất cả đều hiểu cái tên nào sẽ được xướng tên.

Dù yếu tố chính trị gần như bị gạt khỏi chương trình, sự xuất hiện của giải thưởng vẫn khiến lễ bốc thăm thêm phần gây tò mò, như một chi tiết không thể thiếu của một buổi gala đậm chất giải trí.

Nhưng tất cả những ánh đèn sân khấu rồi cũng trở về với thứ tạo nên sức nặng thật sự của buổi tối: 12 bảng đấu của World Cup 2026.

Lần đầu tiên, lễ bốc thăm được “điều tiết nhẹ”, nhằm đảm bảo 4 đội tuyển dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA – gồm Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh – không gặp nhau cho đến bán kết, nếu tất cả cùng đứng đầu bảng.

Tất cả cùng hướng về lễ bốc thăm World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Đây là thay đổi lớn nhất trong lịch sử, giống như trong quần vợt, phản ánh tham vọng tạo ra một kỳ World Cup dài hơi, kịch tính và có lộ trình hấp dẫn hơn. Nếu cùng đứng đầu bảng, Tây Ban Nha và Argentina chỉ có thể gặp nhau trong trận chung kết.

Sắc màu World Cup mới

Kỳ World Cup mới cũng phá vỡ mọi chuẩn mực: 48 đội, 12 bảng, 104 trận chỉ trong vòng 40 ngày. Chỉ riêng vòng bảng đã có… 72 trận, con số bằng hơn cả một kỳ World Cup thông thường trước đây.

Từ 16 thành phố chủ nhà thuộc Mỹ, Canada và Mexico, mỗi ngày sẽ có 4 trận đấu, và trong những ngày cuối vòng bảng, lịch thi đấu dày đặc tới 6 trận một ngày.

Một lễ hội bóng đá đúng nghĩa, nơi người hâm mộ gần như không có thời gian để thở.

Trong tất cả sự chờ đợi, Tây Ban Nha – nhà vô địch EURO 2024, đang đứng đầu bảng xếp hạng FIFA với chuỗi 30 trận bất bại – là tâm điểm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, người ta nói về việc “các đội khác muốn tránh Tây Ban Nha”, thay vì ngược lại.

Tùy thuộc kết quả play-off, bảng đấu của “La Roja” có thể vô cùng dễ chịu hoặc bất ngờ trở nên căng thẳng. Một kịch bản nhẹ nhàng có thể là Áo, Nam Phi, New Zealand.

Nhưng Tây Ban Nha cũng có thể rơi vào bảng đấu có Croatia, Ai Cập/Bờ Biển Ngà. Trong trường hợp Italia vượt qua vòng play-off, họ có thể trở thành đối thủ của thầy trò Luis de la Fuente.

Không chỉ Tây Ban Nha, 47 đội tuyển còn lại đều hồi hộp. Anh không muốn chung bảng Scotland, Mỹ và Australia.

Những quả bóng của lễ bốc thăm. Ảnh: FIFA

Mexico muốn bắt đầu World Cup 2026 tại “thánh đường” Azteca – nơi chứng kiến lần lượt Pele (1970) và Diego Maradona (1986) nâng cao cúp vàng – trong đại tiệc bóng đá mang đậm bản sắc.

Mỹ đặt mục tiêu tiến sâu trên sân nhà. Canada hy vọng thế hệ vàng Alphonso Davies tạo dấu ấn. Những đội lớn như Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha chỉ mong tránh được bảng tử thần.

Những đội tầm trung chờ phép màu. Còn các đội lần đầu góp mặt lại mang trong mình câu chuyện của ước mơ.

Đêm nay, hàng triệu người hâm mộ sẽ dõi theo từng lá thăm rơi xuống những bảng đấu mới toanh. Những cuộc đối đầu chưa từng có sẽ xuất hiện.

Những hành trình mới sẽ mở ra. Những giấc mơ, tham vọng, nỗi sợ hãi và cả sự kỳ vọng đều bắt đầu từ giây phút này.

Trước khi bóng lăn vào tháng Sáu năm sau, đêm nay chính là tiếng trống mở màn, là thời khắc cả hành tinh bóng đá cùng nín thở. Ngày hội World Cup 2026 thực sự bắt đầu từ lễ bốc thăm.