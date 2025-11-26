Ở tuổi 40, sau 226 lần ra sân trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha, Ronaldo lần đầu nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp vì hành động xấu xí của mình.

Cụ thể, ở trận đấu áp chót bảng F vòng loại World Cup 2026 vào rạng sáng ngày 14/11, trận Bồ Đào Nha 0-2 Ireland, vào phút 59, Ronaldo đã dùng khuỷu tay huých vào lưng Dara O’Shea.

Ronaldo có hành động xấu xí nhưng vẫn được FIFA nương tay, giảm án treo giò để anh có thể chơi ở World Cup 2026 ngay từ đầu. Ảnh: Sky Sports

Ban đầu trọng tài chính rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem VAR, ông đổi thành thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của đội trưởng số 7.

Thông thường với lỗi đánh nguội như vậy, Ronaldo sẽ phải nhận án treo giò ít nhất 3 trận. Tuy nhiên, anh đã được FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới) nương tay, giảm án còn 1 trận, hưởng ‘án treo’ 2 trận trong vòng 1 năm.

Với việc đã thi hành án phạt 1 trận – trận cuối vòng loại Bồ Đào Nha 9-1 Armenia hôm 16/11, Ronaldo hoàn toàn có thể cùng đội nhà ra quân tại VCK World Cup 2026, thay vì lo bị lỡ 2 trận đầu nếu FIFA không giảm án.

Trong thông báo về án phạt của Ronaldo, Ủy ban Kỷ luật FIFA cũng nêu rõ, nếu Ronaldo để tái phạm trong 12 tháng tới, án treo 2 trận sẽ tự động kích hoạt và được thi hành lập tức ở các trận chính thức kế tiếp của tuyển Bồ Đào Nha.

Mùa hè năm sau sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo. Đây cũng là danh hiệu anh chưa có được nên rất khao khát chinh phục. Việc được FIFA giảm án là niềm vui lớn để anh cùng Bồ Đào Nha thực hiện tham vọng lên đỉnh bóng đá thế giới.

Về mặt đời tư, Ronaldo được cho sẽ làm đám cưới với bạn gái lâu năm – mẹ của các con anh, Georgina Rodriguez sau khi hoàn thành chiến dịch World Cup 2026.