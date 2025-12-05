Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 bắt đầu vào lúc 12h00 ngày 5/12 theo giờ địa phương (0h00 ngày 6/12 giờ Việt Nam), với sự góp mặt của 48 đội gồm 42 đội đã chắc suất và 6 đội thắng play-off. Các đội được chia vào 4 nhóm hạt giống dựa trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất.

Phân nhóm hạt giống tại World Cup 2026

Nhóm 1 gồm ba chủ nhà Mexico, Canada, Mỹ - được ấn định vào các bảng A, B, D - cùng 9 đội mạnh nhất thế giới như Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh, Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ và Đức.

Nhóm 2 bao gồm Croatia, Morocco, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo và Úc.

Nhóm 3 quy tụ Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Saudi Arabia và Nam Phi.

Nhóm 4 có Jordan, Cape Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, New Zealand và 6 đội thắng play-off.

Được biết, toàn bộ buổi lễ sẽ được truyền hình trực tiếp trên trang FIFA TV và các kênh truyền thông xã hội của FIFA World Cup. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ được cả thế giới bóng đá theo dõi.

Anh hào hội tụ ở VCK World Cup 2026

Theo thể thức, mỗi bảng sẽ có một đội từ mỗi nhóm, đồng thời hai đội cùng liên đoàn không được chung bảng (trừ UEFA, tối đa hai đội/bảng). Bên cạnh đó, đội hạt giống số 1 Tây Ban Nha và số 2 Argentina được phân vào hai nhánh khác nhau nhằm tránh gặp nhau cho tới trận chung kết.

Mexico cũng được xác nhận đá trận khai mạc trên sân Azteca, có thể gặp một trong các đội nhóm 3 như Na Uy, Ai Cập, Algeria hay Tunisia.

Lễ bốc thăm hứa hẹn tạo nên nhiều bảng đấu “tử thần”, mở màn cho kỳ World Cup đầu tiên quy mô 48 đội.

Danh sách các đội tuyển tham dự VCK World Cup 2026: Đã xác định 42/48 suất

- Đồng chủ nhà (3): Canada, Mexico, Mỹ

- Châu Á (8): Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan.

- Châu Phi (9): Algeria, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Ghana, Morocco, Senegal, Nam Phi, Tunisia.

- Bắc Trung Mỹ và Caribê (3): Curacao, Haiti, Panama.

- Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

- Châu Đại Dương (1): New Zealand.

- Châu Âu (12): Áo, Bỉ, Croatia, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ.

- 6 suất còn lại: Play-off châu Âu (4) và play-off liên lục địa (2).