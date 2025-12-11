Trong ngày thi đấu đầu tiên ở SEA Games 33, Thể thao Việt Nam giành 4 HCV và hiện xếp thứ 4 toàn đoàn.
Bước vào ngày thi đấu thứ hai, Thể thao Việt Nam chờ đợi ngày vàng và gia nhập top 3 như mục tiêu đề ra.
Hôm nay, tâm điểm SEA Games 33 còn là những trận đấu định đoạt vé bán kết bóng đá nam SEA Games 2025, U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia, trong khi U22 Thái Lan gặp U22 Singapore.
Bảng thành tích của đoàn Việt Nam:
HCV (4): Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (Canoeing, 500m đôi nữ), Nguyễn Xuân Thành, Trầm Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân và Nguyễn Thị Y Bình (Taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội nam nữ); Trần Hưng Nguyên (Bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Văn Dũng (Bi sắt).
HCB (4): Nguyễn Trọng Phúc - Trịnh Thị Kim Hà (Taewondo, quyền biểu diễn đôi nam nữ); Phụng Mùi Nhình (Ju-Jitsu, Fighting -52kg); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing, 500m đôi hỗn hợp); Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi, 200m bướm)
HCĐ (12): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (Ju-Jitsu, Duo Show nữ); Trần Hữu Tuấn - Tơ Đăng Minh; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (Ju-Jitsu, Duo Show nam), Đặng Đình Tùng (Ju-Jitsu -77 kg nam); Đào Hồng Sơn (Ju-Jitsu - 62 kg); Phạm Hồng Quân (Canoeing, 500m đơn nam); Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên (Taekwondo, quyền biểu diễn bộ ba nữ); Nguyễn Quang Thuấn (Bơi, 200m hỗn hợp nam), Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi, 100m tự do nam), Nguyễn Khải Nhi, Phạm Thị Vân, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền (Bơi, tiếp sức 4x100m tự do nữ).
Bơi lội
50 mét tự do nam - Lương Jérémie Loic Nino hoàn thành vòng loại, anh lọt vào chung kết nội dung 50 mét bơi tự do nam, sẽ tranh tài chiều nay.
200 mét tự do nữ - Nguyễn Khả Nhi vào top 8 vòng loại thứ hai nội dung 200 mét tự do nữ. Cô vào thi chung kết tranh huy chương chiều nay.
Xe đạp địa hình
Chảo Ông Lủ Phim và Bùi Văn Nhất của Việt Nam đã hoàn thành phần thi vòng loại xe đạp địa hình. Văn Nhất gặp phải sự cố đáng tiếc trong lúc thi đấu.
Cả hai đang chờ kết quả.
9h00
Ngày thi đấu thứ hai SEA Games 33 chính thức bắt đầu.
Trịnh Trường Vinh, Lương Jérémie Loic Nino, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thanh Bảo, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân tham gia vòng loại các nội dung bơi lội.
Ở Ju-jitsu, một loạt VĐV Việt Nam thi đấu chung kết gồm: Đặng Đình Tùng; Phạm Trí Dũng, Nguyễn Tiến Triển; Phạm Lê Hoàng Linh, Phạm Thị Thu Hà, Trần Hồng Ân, Trần Hữu Tuấn/Nguyễn Thanh Trà; Sái Công Nguyên/Nguyễn Anh Tùng, Phùng Thị Hồng Ngọc/Nguyễn ngọc Bích.
Ngoài ra, lúc 9h00, các VĐV Việt Nam cũng thi vòng loại các môn Đua thuyền Kayak và Canoe, Cờ vua, xe đạp địa hình.
Lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam hôm nay 11/12