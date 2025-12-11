Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 11/12 VietNamNet cập nhật liên tục bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay 11/12/2025, nhanh và chính xác.

Trong ngày thi đấu đầu tiên ở SEA Games 33, Thể thao Việt Nam giành 4 HCV và hiện xếp thứ 4 toàn đoàn.

Bước vào ngày thi đấu thứ hai, Thể thao Việt Nam chờ đợi ngày vàng và gia nhập top 3 như mục tiêu đề ra.

Hôm nay, tâm điểm SEA Games 33 còn là những trận đấu định đoạt vé bán kết bóng đá nam SEA Games 2025, U22 Việt Nam đấu U22 Malaysia, trong khi U22 Thái Lan gặp U22 Singapore.

Bảng thành tích của đoàn Việt Nam:

HCV (4): Nguyễn Thị Hương - Diệp Thị Hương (Canoeing, 500m đôi nữ), Nguyễn Xuân Thành, Trầm Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân và Nguyễn Thị Y Bình (Taekwondo, quyền sáng tạo đồng đội nam nữ); Trần Hưng Nguyên (Bơi, 200m hỗn hợp nam), Nguyễn Văn Dũng (Bi sắt).

HCB (4): Nguyễn Trọng Phúc - Trịnh Thị Kim Hà (Taewondo, quyền biểu diễn đôi nam nữ); Phụng Mùi Nhình (Ju-Jitsu, Fighting -52kg); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (Canoeing, 500m đôi hỗn hợp); Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi, 200m bướm)

HCĐ (12): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (Ju-Jitsu, Duo Show nữ); Trần Hữu Tuấn - Tơ Đăng Minh; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (Ju-Jitsu, Duo Show nam), Đặng Đình Tùng (Ju-Jitsu -77 kg nam); Đào Hồng Sơn (Ju-Jitsu - 62 kg); Phạm Hồng Quân (Canoeing, 500m đơn nam); Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Ngọc Hân, Lê Trần Kim Uyên (Taekwondo, quyền biểu diễn bộ ba nữ); Nguyễn Quang Thuấn (Bơi, 200m hỗn hợp nam), Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi, 100m tự do nam), Nguyễn Khải Nhi, Phạm Thị Vân, Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Thúy Hiền (Bơi, tiếp sức 4x100m tự do nữ).