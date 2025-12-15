Cùng với sự vượt trội của chủ nhà Thái Lan, Indonesia cũng bứt phá giành vị trí thứ 2 bảng xếp hạng toàn đoàn SEA Games 33.

Bước vào các nội dung trong ngày thi đấu 15/12, đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu rút ngắn khoảng cách với Indonesia, chờ cơ hội vươn lên xếp nhì bảng.

Đoàn Việt Nam có những hy vọng vàng như Nguyễn Thị Oanh, các nội dung bơi lội, bắn súng, wushu...

Ngoài ra, U22 Việt Nam có trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với U22 Philippines.