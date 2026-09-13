Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng, có 97 bị can liên quan đến vụ án Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Rửa tiền; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can đã mua bán 6.000 thông tin tài khoản ngân hàng (TKNH) cá nhân, mở khoảng 670 TKNH doanh nghiệp rồi chuyển cho nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia để dùng vào các hoạt động bất hợp pháp.

Sau khi bán các TKNH cho nhóm tội phạm ở Campuchia, các bị can ở Việt Nam lại tìm cách rút “tiền bẩn” có trong các tài TKNH này. Điều đáng nói, các cán bộ ngân hàng đã tiếp tay cho việc rút tiền này.

Cáo trạng xác định, Trang Quang Trung đã cùng đồng phạm làm giả 204 bộ hồ sơ, dùng các hồ sơ này để đăng ký thành lập 204 doanh nghiệp “ma” nhằm mở 1.101 TKNH doanh nghiệp rồi chuyển cho các đối tượng bên Campuchia.

Bản thân Trung sau đó đã tìm cách rút tiền trong các TKNH doanh nghiệp đã bán cho các đối tượng ở Campuchia. Để rút được tiền trong các TKNH doanh nghiệp, Trung đã thay đổi tên người đại diện pháp luật của doanh nghiệp sang tên mình, thay đổi số điện thoại đăng ký Internet banking nhằm chiếm quyền sử dụng của TKNH này.

Sau đó, Trung sử dụng thông tin TKNH doanh nghiệp đã bán cho các đối tượng ở Campuchia để chiếm đoạt hơn 8,6 tỷ đồng là tiền có trong TKNH doanh nghiệp nói trên, thu lợi bất chính hơn 7,8 tỷ đồng.

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Cán bộ ngân hàng tiếp tay tội phạm

Cáo buộc cũng chỉ ra rằng, bị can Nguyễn Thị Ái Linh đã câu kết cùng Trương Văn Phú, Trang Quang Trung mua bán trái phép 112 TKNH doanh nghiệp cho nhóm tội phạm ở Campuchia.

Sau khi Trang Quang Trung và Trương Văn Phú bán trái phép thông tin TKNH của Công ty TNHH Yumario cho các đối tượng ở Campuchia, Phú cấu kết với Linh thay đổi tên người đại diện theo pháp luật, thông tin chủ TKNH doanh nghiệp, chiếm quyền sử dụng TKNH đã bán và chiếm đoạt 5,7 tỷ đồng có trong tài khoản.

Để có thể chiếm đoạt được tiền tỷ của các đối tượng tại Campuchia như kể trên, Linh đã liên hệ với Lưu Tùng Sơn (nhân viên ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Đông), Nguyễn Anh Tú (nhân viên pháp lý Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội) để được giúp đỡ, hỗ trợ.

Thực tế, Sơn và Tú đã dùng nghiệp vụ ngân hàng để tiếp tay, hỗ trợ Linh thực hiện hành vi phạm tội.

Khi kiểm tra trên hệ thống cảnh báo của ngân hàng, Sơn thấy đăng bảng tin cảnh báo về việc Công ty Yumario do Nguyễn Thị Kim Phượng đứng tên người đại diện theo pháp luật là: “Công ty có dấu hiệu bất thường, cẩn trọng trong giao dịch thanh toán quốc tế, cần tăng cường nhận biết nâng cao, giám sát giao dịch, thu thập thông tin, hồ sơ ghi có vào tài khoản trước khi ghi có vào tài khoản của khách hàng”.

Lưu Tùng Sơn đã gửi nội dung cảnh báo trên qua Zalo cho Nguyễn Anh Tú. Lúc đó, Sơn và Tú biết rằng, số tiền ngoại tệ trong TKNH của Công ty Yumario là tiền phạm pháp, số tiền 700 triệu đồng mà Linh chuyển cho Tú vào ngày 2/7/2024 và 100 triệu chuyển cho Sơn vào ngày 4/7/2024 là tiền có nguồn gốc phạm tội.

Khi biết số tiền đã nhận có nguồn gốc phạm tội, Lưu Tùng Sơn chủ động đề nghị trả lại tiền cho Linh, nhưng Linh không nhận.

Đến tháng 10/2024, Lưu Tùng Sơn gọi điện kể cho Nguyễn Anh Tú nghe về việc được Linh chuyển khoản cho 100 triệu đồng, Sơn lo sợ khi công an điều tra TKNH sẽ phát hiện ra giao dịch này nên nhờ Tú tư vấn, hướng dẫn.

Cáo buộc cho rằng, hai cựu cán bộ ngân hàng này đã bàn bạc, tìm cách che giấu nguồn gốc số "tiền bẩn" đã nhận từ tội phạm để đối phó với cơ quan chức năng khi bị điều tra.