Ngày 28/8 TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Nhường (SN 1973, ở Hà Nội) mức án 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Nhường vốn không có nghề nghiệp ổn định, tháng 11/2023, một tài khoản Zalo có tên là “Walter” (chưa rõ nhân thân lý lịch) kết bạn làm quen với Nhường. Sau khi kết bạn, “Walter” tự giới thiệu có quốc tịch Singapore, nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc.

“Walter” đề nghị bà Nhường chỉ nhắn tin vì “Walter” không nói được nhiều tiếng Việt, thường phải dùng ứng dụng Google để dịch nội dung. Nhường nhiều lần gọi điện để nói chuyện qua video nhưng “Walter” từ chối nên hai bên chỉ nhắn tin và nói chuyện qua ứng dụng Zalo âm thanh.

Sau một thời gian trò chuyện qua lại, giữa 2 bên nảy sinh tình cảm nam nữ và xưng hô với nhau là vợ - chồng. “Walter” nhiều lần hứa sang Việt Nam gặp Nhường nhưng chưa thực hiện được.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Đến tháng 4/2024, “Walter” giới thiệu đang làm trợ lý phó Tổng giám đốc Tập đoàn Ge Vernova, có chi nhánh ở TPHCM. “Walter” giới thiệu với bị cáo về dự án điện năng lượng mới của tập đoàn này, nói rằng tập đoàn đang chuẩn bị cung cấp đưa vào đầu tư tại Việt Nam.

“Walter” bàn bạc với Nhường thành lập nhóm kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn, đầu tư vào mua các đơn hàng của dự án để kiếm lợi nhuận. Theo lời “Walter”, bà Nhường sẽ được hưởng 5%/ tổng số tiền của các nhà đầu tư.

Theo lời khai của bà Nhường, bị cáo không biết “Walter” là ai, chưa nhìn thấy giấy tờ cấp phép, địa điểm triển khai, cách thức triển khai của dự án tại Việt Nam và biết dự án là không có thật. Nhưng do hám lợi, bà Nhường đã đồng ý kết hợp cùng “Walter” lập nhóm Zalo “Dự án năng lượng mới” để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào dự án .

Cáo trạng xác định, bà Nhường đã đưa ra các thông tin gian dối để thu hút nhà đầu tư, cam kết, nếu đầu tư mà mất tiền sẽ "đền cả gốc lẫn lãi". Bằng phương thức và thủ đoạn trên, bị cáo Bùi Thị Nhường đã rủ rê, lôi kéo 51 người bị hại tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng. Trong đó, bà Nhường được hưởng lợi phần trăm từ tổng số tiền các nhà đầu tư góp vốn là 216 triệu đồng.

Kẻ chủ mưu bí ẩn

Ngày 29/10/2025, Công ty TNHH Ge Vernova Việt Nam phúc đáp Công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội. Nội dung phúc đáp thể hiện: Công ty TNHH Ge Vernova Việt Nam, Tập đoàn Ge Vernova, GEVN là một Công ty con trực thuộc tập đoàn, trong đó Công ty mẹ tối cao là Ge Vernova Inc (GEV), được thành lập tại Bang Delaware, Hoa Kỳ.

GEVN chưa từng thành lập bất kỳ dự án nào có tên “Dự án điện năng lượng mới” và “Dự án năng lượng mặt trời tái tạo” tại Việt Nam. GEVN chưa từng công bố, quảng bá, hoặc kêu gọi tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ dự án nào tại Việt Nam, đặc biệt là đối với hai dự án nêu trên.

GEVN xác nhận, các dự án mang tên “Dự án điện năng lượng mới” và “Dự án năng lượng mặt trời tái tạo” không thuộc quyền sở hữu, quản lý hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của GENV và hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về các dự án có tên gọi như trên.

Đối với đối tượng “Walter”, theo lời khai của Nhường và tài liệu thu thập được xác định, “Walter” là đối tượng chủ mưu trong vụ án. Tuy nhiên, hiện chưa xác định được nhân thân của người này nên Cơ quan điều tra đã tách hành vi, tài liệu liên quan đến đối tượng “Walter” để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.