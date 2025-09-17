Ngày 17/9, Toà án nhân dân tỉnh An Giang xét xử bị cáo Võ Hoàng Hiếu (tức Hiếu “xì-po”, 55 tuổi, ngụ xã Hội An, tỉnh An Giang) cùng 18 đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Bị cáo Hiếu (hàng đầu) cùng các đồng phạm tại phiên toà. Ảnh: H.B

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 8/12/2024, nhận được tin báo của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (cũ) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, bắt quả Hiếu “xì-po” tổ chức cho nhiều người đánh bạc tại xã Hoà Bình (huyện Chợ Mới cũ).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 16 con gà đá, 15 điện thoại di động, hơn 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị bắt, Võ Hoàng Hiếu là người cầm đầu, lôi kéo và thuê nhiều người cùng tham gia tổ chức các trận đá gà ăn tiền để thu tiền xâu. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể như cảnh giới, dẫn khách, cân gà, ghi sổ sách, thu tiền, làm trọng tài và nhận cược.

Hiếu quy định mức cược cho mỗi trận đá gà là 2,4 triệu đồng, trong đó tiền xâu thu là 400.000 đồng/trận. Nếu người chơi thắng 1 triệu đồng, tiền xâu sẽ là 20.000 đồng. Số tiền xâu mỗi ngày được chia cho những người tham gia, còn Hiếu trả công cho các đồng phạm từ 50.000 đến 100.000 đồng/ngày.

Trong ngày bị bắt quả tang, Hiếu đã tổ chức được 7/10 trận đá gà, thu lợi bất chính gần 4 triệu đồng.

Đáng chú ý, phần lớn các bị cáo đều là người có tiền án, tiền sự. Trong đó, năm 2012, Võ Hoàng Hiếu từng bị TAND tỉnh An Giang (cũ) tuyên phạt 17 năm tù với các tội danh: “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Làm nhục người khác”.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Hoàng Hiếu 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 đến 2 năm tù cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.