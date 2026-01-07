Chen Zhi, người bị cáo buộc là “trùm” của một đường dây lừa đảo quốc tế và đang đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Mỹ, đã bị bắt giữ tại Campuchia và bị trục xuất về Trung Quốc để phục vụ điều tra.

"Trùm lừa đảo" Campuchia Chen Zhi.

Theo Bloomberg, thông tin này được Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra xác nhận. Ông cho biết Chen là một trong ba công dân Trung Quốc bị bắt sau nhiều tháng hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật Campuchia và Trung Quốc.

Chen Zhi, sinh tại Trung Quốc nhưng cũng mang quốc tịch Campuchia, trước đó đã bị chính quyền Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt.

Chen bị cáo buộc đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng và điều hành mạng lưới “khu tổ hợp lừa đảo” tại Campuchia, nơi được cho là sử dụng lao động bị cưỡng bức và bị bóc lột để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Tháng 10 năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản cáo trạng đối với Chen, khi đó 38 tuổi, liên quan đến các hành vi tội phạm xuyên biên giới, đồng thời tuyên bố Chen đang bỏ trốn.

Chính phủ Trung Quốc gần như không lên tiếng trước các cáo buộc và trừng phạt từ Mỹ và Anh đối với Chen Zhi. Tuy nhiên, diễn biến vụ việc đã gây ra làn sóng trấn áp mạnh mẽ trên khắp châu Á. Nhiều quốc gia như Singapore, Thái Lan và một số nước trong khu vực đã mở rộng điều tra nhằm vào các nhân vật, công ty và mạng lưới bị cho là có liên quan đến Chen.

Việc Campuchia bắt giữ và dẫn độ Chen về Trung Quốc được xem là dấu mốc quan trọng, cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường phối hợp với các nước trong khu vực nhằm xử lý mạnh tay các hoạt động lừa đảo quy mô lớn, lĩnh vực đang gây tổn thất nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trật tự xã hội tại nhiều quốc gia.

Theo các công tố viên Mỹ, Chen Zhi và tập đoàn Prince Holding Group bị cáo buộc đứng sau nhiều chiến dịch lừa đảo trực tuyến, trong đó nổi bật là mô hình “pig butchering” – hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách xây dựng lòng tin với nạn nhân rồi dụ dỗ đầu tư vào các dự án giả mạo.

Các nạn nhân được cho là đến từ Mỹ và nhiều quốc gia khác, chịu thiệt hại nặng nề về tài chính. Nhà chức trách cáo buộc mạng lưới của Chen đã rửa số tiền bất hợp pháp lên đến hàng chục tỷ USD, thông qua hệ thống công ty và cấu trúc tài chính phức tạp trải rộng ở nhiều quốc gia.

(Theo Bloomberg)