Họa sĩ Dương Thùy Dương vừa tổ chức triển lãm Tôi và chúng tôi tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San, TPHCM.

Chị đặt ra câu hỏi vừa mang tính cá nhân, vừa mang nỗi băn khoăn chung của thời đại: Liệu con người có bị thay thế bởi công nghệ?

Không gian trưng bày trong triển lãm.

Dương Thùy Dương muốn hướng ánh nhìn của mình đến mối đan xen bất an giữa con người và thế giới mô phỏng, nơi bản sắc cá nhân được hình thành nhưng cũng dễ dàng bị bóp méo trong kỷ nguyên số.

Họa sĩ ấp ủ ý tưởng từ cách đây 5 năm và hoàn thiện dần các tác phẩm để trưng bày trong triển lãm.

Chia sẻ với VietNamNet, Dương Thùy Dương cho biết chị vẽ trước hết để thỏa mãn chính mình, sau là đưa tác phẩm đến người thưởng lãm, tùy họ cảm nhận khác nhau.

Họa sĩ quan niệm: "Người viết văn giải quyết vấn đề bằng con chữ, còn họa sĩ thể hiện qua tranh".

Họa sĩ Dương Thùy Dương.

"Thực tế không phải tôi không hòa nhập được hay thấy lạc lõng trong xã hội này, chỉ là giữ cho mình một khoảng cách, một đặc quyền của thế hệ biết đời sống thật, mối quan hệ thật, bạn bè thật… là thế nào", họa sĩ bày tỏ.

Dương Thùy Dương chọn đứng ở vị trí trung gian, được định hình bởi khoảng cách - giữa quê hương Hà Nội và Berlin - nơi chị đang sống, giữa cái tôi và xã hội, nghệ thuật và người xem.

Họa sĩ không hoàn toàn trong cuộc cũng không ngoài cuộc, giúp chị có sự quan sát trung lập, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật phản ánh, đặt vấn đề hơn là phải đi tìm lời giải.

Dương Thùy Dương có thời gian dài sinh sống, làm việc ở Đức hơn 20 năm. Ở xứ người, chị có 1 tổ ấm nhỏ, với 2 người con.

Ngoài vẽ, chị là một người phụ nữ bình thường của gia đình, mỗi ngày đi chợ, nấu nướng, dạy các con học… Họa sĩ quan niệm mình chỉ là một người phụ nữ bình thường làm công việc vẽ chứ không phải điều gì đó to lớn.

“Có thể nói thế hệ của tôi là lứa cuối cùng lớn lên không có công nghệ. Nhiều khi tôi thấy con cái có tuổi thơ khác mình ngày xưa quá. Có những điều các con không thể cảm nhận, hiểu hoặc thậm chí phải dùng công nghệ để giải quyết”, chị kể.

Họa sĩ Dương Thùy Dương sinh năm 1979 tại Hà Nội, là một nghệ sĩ thị giác nổi bật hiện sinh sống và làm việc tại Berlin (Đức).

Chị theo học tại Đại học Mỹ thuật Hà Nội (2000) trước khi nhận học bổng tại Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Burg Giebichenstein ở Halle, nơi chị tốt nghiệp vào năm 2009.

Tính đến nay, nữ họa sĩ đã tham gia hơn 20 triển lãm cá nhân và nhóm tại nhiều quốc gia khác nhau.

Một số tác phẩm được trưng bày

Bức "Những con cừu hạnh phúc".

Bức "Agnés và cành hoa trước mặt".

Tranh "Mẹ yêu con".

Tác phẩm "Cô gái Đông Dương".

Ảnh: HK, NVCC