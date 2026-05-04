Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia (NSCC) tại Thâm Quyến, Trung Quốc vừa giới thiệu "LineShine", hệ thống siêu máy tính thế hệ mới được kỳ vọng đạt hiệu suất 2 exaflop khi triển khai hoàn tất.

Hệ thống này được trình làng trong một cuộc họp cấp viện về năng lực điện toán nội địa và ứng dụng công nghiệp ngày 24/4.

LineShine được định vị là hệ thống nội địa hoàn toàn, sử dụng chip, hệ thống lưu trữ và công nghệ mạng do Trung Quốc thiết kế.

Theo Giám đốc NSCC Thâm Quyến kiêm nhà thiết kế trưởng hệ thống Lu Yutong, dự án thể hiện nỗ lực xây dựng một hạ tầng siêu máy tính nội địa toàn diện.

LineShine đang được phát triển theo từng giai đoạn. Thông báo chính thức cho biết giai đoạn đầu sử dụng 100 máy chủ Huawei Kunpeng với tổng cộng 12.800 lõi CPU.

Giai đoạn hai mở rộng quy mô đáng kể, tích hợp hàng chục nghìn CPU, hạ tầng kết nối quy mô lớn và hệ thống lưu trữ mở rộng được thiết kế cho các khối lượng công việc điện toán luân chuyển dữ liệu cao.

Trung tâm cho biết hệ thống nhằm hỗ trợ điện toán khoa học, mô phỏng kỹ thuật và khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI) ở quy mô lớn, bao trùm các ứng dụng từ nghiên cứu vật liệu đến mô phỏng khí hậu và khoa học đời sống.

Kiến trúc hệ thống trong các tài liệu kỹ thuật phác thảo một thiết kế điện toán phân tán lớn xoay quanh bộ xử lý kiến trúc ARM, bộ nhớ băng thông cao và kết nối tốc độ cao. Bản thảo nghiên cứu nêu rõ:

"Siêu máy tính LineShine, do NSCC Thâm Quyến phát triển, là một hệ thống tỷ tỷ phép tính (exascale), bao gồm 20.480 nút điện toán cho toàn bộ cỗ máy. Mỗi nút được trang bị hai bộ xử lý LX2 dựa trên kiến trúc ARMv9".

Mô tả cũng nhấn mạnh kết nối dày đặc và băng thông bộ nhớ cao được thiết kế để hỗ trợ các khối lượng công việc (workload) mô phỏng và đào tạo AI quy mô lớn.

Giới chức xem hệ thống này là một phần trong nỗ lực thúc đẩy tự chủ điện toán. Trong cuộc họp tuần trước, quan chức Cục Đổi mới Công nghệ và Khoa học Thâm Quyến Li Xiaoli nhận định dự án thể hiện "khả năng tự chủ và kiểm soát hoàn toàn trên toàn bộ hạ tầng".

Trung tâm cũng nhấn mạnh hệ thống được thiết kế để tích hợp điện toán khoa học, mô hình hóa kỹ thuật và đào tạo AI thành một nền tảng thống nhất, cho phép xử lý khối lượng công việc đa lĩnh vực trên một hạ tầng chung.

Dự án phản ánh sự chuyển dịch trong chiến lược siêu máy tính toàn cầu, nơi các kiến trúc tập trung vào CPU đang được khám phá song song với các hệ thống thống trị bởi GPU tại các cơ sở hàng đầu của phương Tây.

Thông báo của Trung Quốc được đưa ra vào thời điểm bảng xếp hạng siêu máy tính toàn cầu đang bị thống trị bởi các hệ thống tăng tốc bằng GPU, bao gồm các hệ thống tại phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ.

Tuy nhiên, LineShine sử dụng phương pháp tiếp cận hoàn toàn bằng CPU nhằm kiểm soát hạ tầng điện toán nội địa ở quy mô lớn.

Dự án cũng phản ánh chiến lược rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các công nghệ điện toán hiệu năng cao của nước ngoài giữa bối cảnh các lệnh hạn chế tiếp cận chip tiên tiến vẫn đang tiếp diễn.

Bằng cách tập trung vào CPU và linh kiện hệ thống thiết kế trong nước, LineShine được định vị là một phần trong nỗ lực thúc đẩy hạ tầng dài hạn thay vì chỉ là một hệ thống đơn lẻ.

(Theo Interesting Engineering)