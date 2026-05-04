Robot hình người có tên Bebop được lên lịch bay cùng nhóm nhân sự hỗ trợ từ sân bay Oakland đến San Diego "để làm việc".

Tuy nhiên, với trọng lượng khoảng 32 kg, sự xuất hiện của "hành khách" đặc biệt này đã dấy lên lo ngại về an toàn vận chuyển từ phía an ninh sân bay.

Trong quá trình chờ đợi giới chức thảo luận và giải quyết sự việc, Bebop đã biểu diễn giải trí cho các hành khách khác. Cuối cùng, sự cố tạm thời được dàn xếp và robot được phép lên máy bay.

Tuy nhiên, điều này tiếp tục làm nảy sinh thêm các rắc rối và khiến chuyến bay bị chậm trễ. Đại diện công ty Elite Event Robotics chia sẻ với đài truyền hình ABC 11 News rằng nhân viên an ninh liên tục đặt câu hỏi về loại pin sử dụng và yêu cầu kiểm tra trực tiếp. Hành khách liên tục nhận được thông báo chuyến bay bị hoãn trên đường băng.

Theo Southwest Airlines, mối lo ngại tập trung vào kích thước viên pin lithium của Bebop. Khối pin này vượt quá giới hạn cho phép của hãng và đã bị tịch thu trước khi máy bay cất cánh.

Các giới hạn này là quy định phổ biến trong ngành hàng không. Cụm pin, đặc biệt là pin lithium, có thể quá nhiệt và bốc cháy thông qua hiện tượng thoát nhiệt nếu bị hỏng.

Những đám cháy dạng như vậy cực kỳ khó dập tắt giữa không trung và đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của máy bay lẫn hành khách.

Các quy định có thể khác nhau, nhưng thông thường pin dưới 100 Wh được phép mang trong hành lý xách tay. Pin từ 100 Wh đến 160 Wh có thể được chấp nhận nếu hãng bay phê duyệt trước. Bất kỳ loại pin nào trên 160 Wh - như loại trong Bebop - đều bị cấm hoàn toàn.

Trước tình huống chưa từng có, nhân viên sân bay và hãng hàng không phải xử lý linh hoạt dựa trên quy trình an toàn bay. Họ phải xác minh loại pin, kiểm tra mức độ tuân thủ quy định và trực tiếp giám định vật lý.

Sự chậm trễ càng kéo dài khi nhân viên phải tháo pin khỏi Bebop và đưa ra khỏi máy bay. Quá trình đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa phi hành đoàn, nhân viên mặt đất và an ninh sân bay.

Công ty Elite Event Robotics hiện đang làm việc với hãng bay để nhận lại số pin bị tịch thu trước thềm một sự kiện sắp diễn ra.

Nhóm hỗ trợ cho biết họ đang phải gửi hỏa tốc qua đêm pin thay thế đến Chicago để kịp phục vụ lịch trình tiếp theo.

Đây là quy trình bắt buộc bởi những khối pin cỡ lớn như vậy thường phải được gửi qua các kênh xử lý hàng hóa chuyên dụng có kiểm soát nghiêm ngặt, thay vì mang lên khoang hành khách.

Khi được hỏi liệu Bebop có tiếp tục di chuyển bằng đường hàng không hay không, nhóm phát triển khẳng định là có.

Nhờ việc giảm trọng lượng robot xuống mức quy định, họ sẽ không còn phải lo lắng về những thủ tục phức tạp khi di chuyển qua các nhà ga sân bay.

