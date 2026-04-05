Vai trò của thiết giáp trong chiến tranh đang trải qua một sự chuyển dịch, khi máy bay không người lái (UAV) và vũ khí dẫn đường chính xác ngày càng đe dọa các xe tăng truyền thống. Quân đội trên toàn thế giới đang phản ứng bằng cách bổ sung các lớp bảo vệ mới cho nền tảng cũ thay vì thay thế chúng hoàn toàn.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã bắt đầu nâng cấp các xe tăng cũ bằng hệ thống phòng thủ được thiết kế để đối phó với những mối đe dọa mới nổi.

Hình ảnh từ truyền thông nhà nước cho thấy xe tăng chiến đấu chủ lực Type 96A được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động GL-6.

Một chiếc xe tăng Type 96A của Trung Quốc. Ảnh: Wikimedia

Các đợt nâng cấp tập trung vào việc đánh chặn UAV và tên lửa chống tăng, những vũ khí đang ngày càng thể hiện sức mạnh trong các cuộc xung đột gần đây. Động thái này cho thấy Trung Quốc đang điều chỉnh lực lượng trên bộ trong khi củng cố khả năng tấn công đổ bộ.

Hệ thống bảo vệ chủ động GL-6 hoạt động như một lá chắn bao bọc các phương tiện bọc thép. Hệ thống này sử dụng radar 360 độ kết hợp cùng cảm biến hồng ngoại và quang học để phát hiện các mối đe dọa đang bay tới như UAV, rocket và tên lửa dẫn đường. Sau khi định vị thành công, hệ thống sẽ phóng đạn đánh chặn để vô hiệu hóa mục tiêu trước khi chúng kịp va chạm.

Hình thức phòng thủ nhiều lớp này đang trở thành tiêu chuẩn mới trong chiến tranh thiết giáp hiện đại. Trung Quốc đã trình làng GL-6 vào năm 2024 và sau đó đưa hệ thống này lên các nền tảng mới hơn, bao gồm xe tăng Type 100 cùng các phương tiện hỗ trợ. Các mẫu xe tăng xuất khẩu như VT-4A1 hiện cũng được trang bị công nghệ này.

Theo truyền thông, những đoạn phim gần đây xác nhận GL-6 đã được lắp đặt trên xe tăng Type 96A thuộc Đơn vị 71, trực thuộc Chiến khu Đông bộ.

Dòng xe tăng Type 96 đã phục vụ trong quân đội gần 30 năm. Trung Quốc liên tục nâng cấp loại vũ khí này bằng các loại động cơ tốt hơn, tăng cường khả năng cơ động, hỏa lực và lớp giáp bảo vệ. Hiện có hơn 2.500 chiếc vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Việc bổ sung hệ thống bảo vệ chủ động cho dàn xe cũ này cho thấy quyết tâm tiêu chuẩn hóa khả năng phòng thủ trên toàn bộ hạm đội thiết giáp, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên sống sót trước các loại vũ khí chính xác hiện đại.

So với các dòng xe tăng hạng nặng như Type 99, Type 96 mang lại những lợi thế chiến thuật then chốt. Trọng lượng nhẹ hơn giúp chúng dễ dàng được vận chuyển qua các tàu đổ bộ và tàu đệm khí, trở thành mũi nhọn hoàn hảo cho các cuộc đổ bộ tấn công ban đầu. Địa hình ven biển luôn đòi hỏi các nền tảng vũ khí phải đạt được độ cân bằng hoàn hảo giữa khả năng cơ động và tính năng bảo vệ.

Quân đội Trung Quốc dường như đang căn chỉnh các đợt nâng cấp này cho phù hợp với các nhu cầu tác chiến sát sườn. Sự chú trọng vào phòng thủ chống UAV phản ánh môi trường rủi ro mà họ dự kiến sẽ phải đối mặt.

Các cuộc tập trận gần đây của quân đội Trung Quốc càng làm nổi bật sự thay đổi chiến lược này. Đoạn phim của truyền thông nhà nước cho thấy các bài tập hậu cần được thực hiện ngay trong điều kiện chiến trường giả định bị tàn phá. Các đội ngũ kỹ thuật phải thực hành sửa chữa và bảo trì phương tiện với tốc độ tối đa, trong đó trọng tâm được đặt vào các hình thức hỗ trợ thông minh không người lái và các biện pháp đối phó từ xa.

(Theo Interesting Engineering)