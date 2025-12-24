Báo China Daily dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 23/12 cho biết: "Chúng tôi phản đối mọi biện pháp trừng phạt đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. Chúng tôi đề nghị Ukraine ngay lập tức sửa chữa những sai lầm của mình. Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và công dân Trung Quốc".

Ông Lâm cũng nhấn mạnh Bắc Kinh luôn duy trì liên lạc với tất cả các bên, đồng thời kiên trì thúc đẩy đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: CGTN

"Những nỗ lực của Trung Quốc là điều mà cộng đồng quốc tế có thể thấy rõ. Chúng tôi ủng hộ mọi sáng kiến có lợi cho hòa bình và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong tiến trình này", phát ngôn viên Trung Quốc nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh chưa bao giờ cung cấp vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột và luôn kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng.

Cách đây 1 ngày, Tổng thống Zelensky tiết lộ Ukraine đang chuẩn bị một số lệnh trừng phạt mới, dự kiến ban hành trước năm mới. Những lệnh này sẽ nhắm vào các tổ chức và cá nhân Nga cũng như công dân nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ tổ hợp công nghiệp - quân sự của Moscow, bao gồm một số cá nhân Trung Quốc.

Hồi tháng 5, Kiev từng áp đặt lệnh trừng phạt một công ty Trung Quốc trong khuôn khổ gói biện pháp trừng phạt nhằm vào 58 cá nhân và 74 doanh nghiệp liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng Nga.