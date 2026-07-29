Robot hình người. Ảnh: Xinhua

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm 28/7 cho biết lệnh cấm trên nhằm bảo vệ quá trình phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ trước các mối đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời đưa các ngành công nghiệp chiến lược được dự báo tăng trưởng bùng nổ trở lại sản xuất trong nước.

FCC tuyên bố: “Những thiết bị này có thể tạo ra các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng, gây gián đoạn an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ đồng thời tạo ra các rủi ro an ninh mạng đe dọa cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước Mỹ.

"FCC sẽ tiếp tục thực hiện vai trò của mình trong việc bảo vệ các chuỗi cung ứng trọng yếu của nước Mỹ", Chủ tịch FCC Brendan Carr nhấn mạnh.

Các quan chức FCC cảnh báo các thiết bị robot tiên tiến thu thập dữ liệu "có thể bị các thế lực xấu lợi dụng để giám sát người Mỹ, tăng cường khả năng của các cơ quan tình báo nước ngoài hoặc điều khiển robot từ xa”. Họ nhấn mạnh những lo ngại về khả năng giám sát, gián điệp và điều khiển từ xa.

Ngoài robot hình người, FCC cũng cấm các bộ biến tần kết nối. Đây là thiết bị cho phép các nguồn năng lượng tái tạo và hệ thống pin lưu trữ kết nối với lưới điện cũng như các thiết bị trong trung tâm dữ liệu.

Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, Bắc Kinh “kêu gọi Mỹ lắng nghe những tiếng nói khách quan và hợp lý từ cộng đồng doanh nghiệp của cả hai nước”, đồng thời “chấm dứt việc bôi nhọ các công ty Trung Quốc và đe dọa họ bằng các biện pháp trừng phạt”. Đại sứ quán nhấn mạnh chính phủ Trung Quốc sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả bất kỳ hành động nào gây tổn hại đáng kể đến lợi ích của nước này”.

Một số nhà phân tích dự báo robot hình người, được trang bị “bộ não” có trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ, sẽ được ứng dụng rộng rãi trong cả lĩnh vực tiêu dùng lẫn công nghiệp. Trong khi đó, làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Mỹ sẽ phụ thuộc vào nguồn cung ổn định các bộ biến tần đáng tin cậy.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng cảnh báo các công ty AI của Trung Quốc có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ nếu bị phát hiện đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ của nước này.

Các quan chức Mỹ cũng muốn tránh lặp lại kịch bản tương tự như với đất hiếm, những nguyên liệu đầu vào có vai trò quan trọng đối với ngành sản xuất công nghệ nhưng hiện do Trung Quốc chi phối. Sự thống trị này đã cho phép Bắc Kinh tận dụng quyền tiếp cận nguồn đất hiếm như một công cụ để đạt được những lợi thế đáng kể trên trường quốc tế.