Đây chính là LimX Oli - robot thế hệ mới của công ty LimX Dynamics (Trung Quốc), vừa chính thức ra mắt hồi cuối tháng 7.

Trong lần đầu xuất hiện, Oli bước lên sân khấu như ngôi sao của nhóm nhảy riêng, thể hiện khả năng giữ thăng bằng, di chuyển linh hoạt và biểu cảm nghệ thuật. LimX xác nhận màn trình diễn này được thực hiện trực tiếp trước “một đám đông khổng lồ” tại sự kiện, cho thấy bước tiến tham vọng trong công nghệ robot hình người.

LimX Oli được thiết kế như một robot đa năng, phục vụ cho cả nghiên cứu AI lẫn ứng dụng công nghiệp. Sản phẩm có 3 phiên bản: Lite, EDU và Super, giá khởi điểm từ 158.000 NDT (khoảng 578 triệu đồng).

Điểm nổi bật của Oli nằm ở thiết kế mô-đun, cho phép thay đổi linh kiện, từ bàn tay bình thường đến kẹp chính xác hoặc bàn tay robot linh hoạt. Cùng với bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) mở, người dùng có thể điều khiển từng khớp, khai thác dữ liệu cảm biến và lập lịch nhiệm vụ. Điều này biến Oli vừa thành nền tảng nghiên cứu, vừa có thể triển khai trong kho bãi hay nhà máy.

Oli cao 1,65m, được trang bị 31 độ tự do (degree of freedom), vượt trội hơn so với robot bánh xe hay cánh tay robot cố định. Theo Tech Node, sản phẩm hướng đến các nhà nghiên cứu muốn đẩy nhanh tiến độ phát triển robot hình người.

House Bots nhận định, LimX mang đến cho các nhóm nghiên cứu một nền tảng “sẵn sàng sử dụng”, giúp họ không phải xây dựng phần cứng từ đầu mà có thể tập trung vào tích hợp AI và ứng dụng chuyên biệt.

Được thành lập năm 2022, LimX Dynamics tự nhận là “công ty robot đa năng”, với mục tiêu phát triển nền tảng phần cứng và phần mềm phục vụ cho trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI).

Trước Oli, hãng đã giới thiệu robot hình người CL-3, cao tương tự, với 29 - 52 bậc tự do. CL-3 gây ấn tượng nhờ công nghệ truyền động mô-men xoắn cao, cảm biến địa hình và khả năng tự lấy lại thăng bằng sau khi ngã. Nó từng trình diễn squat song song, xoay tròn, nằm xuống rồi tự đứng dậy.

Oli chính là sự tiếp nối của CL-3, nhưng được nâng cấp để vừa giữ được tính thực dụng trong công nghiệp, vừa thể hiện khả năng linh hoạt và sáng tạo mang tính “con người” - từ lấy thăng bằng cho tới những bước nhảy ballet mềm mại.

(Theo Interesting Engineering)