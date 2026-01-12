Trung Quốc đã đạt được bước tiến vượt kỳ vọng trong nỗ lực tự chủ thiết bị sản xuất chip, khi tỷ lệ thiết bị bán dẫn do doanh nghiệp trong nước phát triển và cung cấp tăng vọt lên 35% vào cuối năm 2025, so với 25% của năm trước.

Con số này vượt mục tiêu 30% mà Bắc Kinh đặt ra hồi đầu năm, nhằm thúc đẩy ngành bán dẫn trong nước giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp Mỹ như Applied Materials, Lam Research hay KLA.

Trung Quốc được dự đoán tiếp tục là thị trường thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới đến năm 2027. Ảnh: Shutterstock

Theo trang tin Jiemian News, đà tăng diễn ra mạnh mẽ nhất ở các khâu then chốt như khắc (etching) và lắng đọng màng mỏng, nơi tỷ lệ sử dụng thiết bị nội địa đã vượt 40%. Thành quả này gắn liền với sự tiến bộ của các doanh nghiệp như Naura Technology Group và Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC).

Đáng chú ý, máy khắc đạt cấp độ 5nm do AMEC phát triển đã bước vào giai đoạn kiểm chứng trên các dây chuyền công nghệ tiên tiến của TSMC. Trong khi đó, các lò oxy hóa và khuếch tán của Naura chiếm hơn 60% dây chuyền sản xuất tiến trình 28nm tại SMIC - xưởng đúc chip lớn nhất Trung Quốc. Lượng đơn hàng backlog của Naura hiện đã kéo dài sang quý I/2027. (Backlog là thuật ngữ chỉ các đơn đặt hàng mà khách hàng đã gửi nhưng chưa đến thời điểm giao hàng, backlog càng lớn cho thấy càng nhiều khách muốn mua hàng.)

Ở mảng bộ nhớ, Piotech đã tăng gấp đôi thị phần thiết bị lắng đọng hơi hóa học tăng cường plasma (PECVD) tại các dây chuyền NAND 3D của YMTC, nâng tỷ lệ thiết bị của hãng từ 15% lên 30%.

Nỗ lực nội địa hóa được đẩy mạnh sau khi Mỹ áp đặt các hạn chế xuất khẩu thiết bị bán dẫn từ năm 2022. Hiện nay, các dự án xây dựng dây chuyền sản xuất chip mới tại Trung Quốc được yêu cầu sử dụng ít nhất 50% thiết bị trong nước.

Theo Hiệp hội công nghiệp SEMI, Trung Quốc dự kiến vẫn là thị trường thiết bị bán dẫn lớn nhất thế giới đến năm 2027, nhờ dòng vốn đầu tư liên tục vào cả các tiến trình công nghệ cũ lẫn tiên tiến.

Giới đầu tư cũng nhanh chóng phản ánh kỳ vọng này. Trong vòng một năm, cổ phiếu Piotech tại Thượng Hải tăng khoảng 150%, Naura tăng 75% và AMEC tăng 85%.

Chính phủ Trung Quốc đang hỗ trợ mạnh mẽ thông qua Quỹ Đầu tư Công nghiệp Mạch tích hợp quốc gia. Giai đoạn ba của quỹ vừa công bố khoản đầu tư 2 tỷ NDT, tập trung vào nghiên cứu và phát triển các linh kiện lõi cho máy khắc và hệ thống quang khắc. Song song đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cũng triển khai trợ cấp mua sắm lên tới 15% cho các doanh nghiệp sử dụng thiết bị nội địa trong dây chuyền sản xuất wafer.