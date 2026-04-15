Sáng 15/4, tại Hội nghị sơ kết công tác quý I/2026, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu toàn lực lượng đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải nhìn nhận, công tác PCCC&CNCH đang đối mặt với những thách thức rất lớn.

Bên cạnh tác động của thời tiết cực đoan với nắng nóng kéo dài gây nguy cơ cháy cao, hệ thống điện cũng đang chịu áp lực quá tải do nhu cầu sử dụng tăng mạnh. Đặc biệt, sự phát triển kinh tế nhanh chóng kéo theo việc gia tăng các cơ sở sản xuất xen kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ phức tạp.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH. Ảnh: Đình Hiếu

Trước tình hình này, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH quán triệt sâu sắc phương châm “lấy phòng ngừa là chính”. Lực lượng công an các địa phương được yêu cầu phải chủ động nhận diện nguy cơ từ sớm, từ xa, quyết tâm không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng.

Từ "nhắc nhở" sang "truyền cảm hứng" cho người dân

Một trong những điểm nhấn quan trọng được Thiếu tướng Dương Đức Hải nhấn mạnh là việc đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền. Theo đó, cần chuyển dịch từ hình thức “nhắc nhở” đơn thuần sang “truyền cảm hứng, trang bị kỹ năng”, nhằm xây dựng ý thức và văn hóa PCCC trong toàn dân.

Một buổi tập huấn kỹ năng PCCC&CNCH cho người dân. Ảnh: Đình Hiếu

Cục trưởng yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình thực tiễn như “Tổ liên gia an toàn PCCC” hay “Điểm chữa cháy công cộng”. Đồng thời, lực lượng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước làm chủ khoa học công nghệ để nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính phải theo hướng công khai, minh bạch. Mục tiêu là tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Số vụ cháy giảm 221 vụ nhưng thiệt hại còn cao

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý I/2026, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện lớn như Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các lễ hội đầu năm và chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Về số liệu cụ thể, toàn quốc ghi nhận số vụ cháy giảm 221 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp khi thiệt hại về người và tài sản có xu hướng tăng.

Vụ cháy nhà dân tại phường Hồng Hà, Hà Nội. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, loại hình cháy nhà dân và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất (45,23%). Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự cố thiết bị điện tại hộ gia đình và cơ sở kinh doanh, chiếm tới 74,59% tổng số vụ. Trong quý I cũng đã xảy ra 19 vụ cháy từ cấp III trở lên.