Trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 2/9, hàng nghìn gia đình, nhóm bạn trẻ đổ về một trung tâm thương mại (TTTM) ở phường Long Biên (Hà Nội) để ăn uống, mua sắm khiến các khu vực bên trong không còn chỗ trống.

12h, khu vực ăn uống chật cứng người đến dùng bữa. Toàn bộ bàn ghế tại đây đều kín bưng. Tại các quầy đồ ăn, nhân viên liên tục làm việc trong khi thực khách xếp hàng dài.

Khu vực siêu thị, cửa hàng mua sắm tại các tầng khác cũng đông đúc không kém. Hôm nay thời tiết Hà Nội nắng nóng về trưa, TTTM này trở thành điểm dừng chân lý tưởng của nhiều người.

Thi Thơ (trái) cùng bạn từ Bắc Ninh lên Hà Nội chơi ngày nghỉ lễ. Cô gái trẻ cho biết: "Do thời tiết nắng nóng nên chúng tôi quyết định tới TTTM này. Đây là điểm đến đầu tiên trong ngày, nếu chiều nay dịu mát hơn tôi sẽ tính điểm đến sau".

Gia đình anh Nguyễn Trọng Trường mặc áo cờ đỏ sao vàng, đi 22km về Hà Nội để tham gia lễ thượng cờ sáng nay. "Đến trưa thì tôi quyết định cho cả nhà vào TTTM để dùng bữa. Đã dự kiến ở đây sẽ đông nhưng không ngờ đông tới như vậy. Tôi chọn đồ ăn còn vợ thì đi cạnh để trông 3 con nhỏ tránh lạc", anh Trường nói.

Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đi chơi tại đây cũng chọn bế con mình để tránh trẻ đi lạc nơi đông người.

Khu vực ăn uống đông kín người đến tận 13h. Trung bình một thực khách sau khi thanh toán phải chờ 5 - 10 phút để có một bàn trống.

Nhiều người tỏ ra khá mệt mỏi khi chưa có chỗ dừng chân cho buổi trưa hôm nay.