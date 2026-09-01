Sáng 1/9, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mở cửa miễn phí cho du khách tới tham quan, vui chơi nhân dịp lễ Quốc khánh. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã đổ về địa điểm này.

Dù thời tiết buổi sáng nắng gắt, khu vực trưng bày ngoài trời với nhiều hiện vật nổi bật như máy bay quân sự, xe tăng, pháo... vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Bên trong các phòng trưng bày được bố trí theo từng chủ đề, dòng người chậm rãi di chuyển, từng bước ngắm nhìn và tìm hiểu các hiện vật, tư liệu lịch sử.

Những năm gần đây, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành một trong những điểm đến được nhiều người dân và du khách lựa chọn vào dịp cuối tuần, ngày lễ.

Người dân cùng khách tham quan trong và ngoài nước tìm đến đây để tìm hiểu truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Nhiều khách tham quan tại bảo tàng là những cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia các trận đánh lịch sử, góp phần bảo vệ hòa bình của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Vui (bên phải) cùng vợ đến bảo tàng tham quan trong dịp nghỉ lễ. Ông cho biết, bản thân từng chiến đấu tại chiến trường Kon Tum. Nay đứng tại đây, ngắm nhìn những kỷ vật chiến tranh, ông không khỏi xúc động.

“Những năm tháng rực lửa như bỗng quay trở lại. Tôi thấy tự hào và biết ơn vô cùng vì hôm nay mình được sống trong hòa bình, được đứng đây cùng gia đình, người thân”, ông Vui nghẹn ngào chia sẻ.

“Hân hoan trong ngày lễ lớn, hạnh phúc vì được sống trong những tháng ngày hòa bình của đất nước là cảm xúc của tôi khi đến đây”, nữ du khách bày tỏ.

Du khách chậm rãi tham quan, dừng chân ngắm nhìn những kỷ vật gắn với chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc. Đến giữa trưa, lượng khách đổ về bảo tàng vẫn tiếp tục tăng.