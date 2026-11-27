Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho rằng cần thống nhất, tích hợp các ứng dụng số vào ứng dụng VNeID, khắc phục tình trạng phân tán, thiếu kết nối khiến người dân phải sử dụng nhiều tài khoản, mật khẩu và khai báo thông tin nhiều lần.

Chiều 27/11, Trung tướng Nguyễn Minh Đức - Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội - cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 8 TPHCM tiếp xúc cử tri các phường Phú Thạnh, Phú Lâm, An Lạc, Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa và Tân Phú.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về chuyển đổi số, quản lý không gian mạng, hạ tầng đô thị, quy hoạch, an sinh xã hội và chất lượng dịch vụ công.

Kiến nghị tích hợp ứng dụng số vào VNeID

Trao đổi với cử tri, Trung tướng Nguyễn Minh Đức bày tỏ sự tâm đắc đối với kiến nghị về tình trạng các ứng dụng số còn phân tán, thiếu kết nối, khiến người dân phải sử dụng nhiều tài khoản và khai báo thông tin nhiều lần.

Ông nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, một trong những yêu cầu quan trọng là làm sạch dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Tuy nhiên, dù nhiều thông tin đã được tích hợp trên VNeID, một số bộ, ngành vẫn phát triển ứng dụng riêng để quản lý, cập nhật dữ liệu.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phản hồi cử tri chiều 27/11. Ảnh: Phước Sáng

Trung tướng Nguyễn Minh Đức dẫn ví dụ về việc người dân có thể tra cứu thông tin sức khỏe trên VNeID nhưng muốn cập nhật dữ liệu khám, chữa bệnh theo thời gian thực phải sử dụng ứng dụng khác. Việc này khiến người dân phải sử dụng nhiều ứng dụng, tài khoản và mật khẩu khi tiếp cận dịch vụ công.

“Người dân sử dụng nhiều dịch vụ thì phải tải nhiều ứng dụng. Mỗi ứng dụng lại yêu cầu mật khẩu đăng nhập. Việc có quá nhiều mật khẩu khiến người dân khó nhớ, dễ nhầm lẫn, gây phức tạp, rắc rối khi sử dụng” - Trung tướng Nguyễn Minh Đức nêu thực tế.

Ông cũng chỉ ra bất cập khi một số ứng dụng yêu cầu nhập mã OTP trong thời gian ngắn, gây khó khăn cho người thao tác chậm.

“Đây là mặt trái của câu chuyện chuyển đổi số khi không được thực hiện một cách đồng bộ và mang tính mệnh lệnh” - ông nói.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri chiều 27/11. Ảnh: Phước Sáng

Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội cho biết sẽ báo cáo, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, thúc đẩy Chính phủ thống nhất và tích hợp các ứng dụng vào VNeID, nâng cấp nền tảng này để các bộ, ngành sử dụng dữ liệu chung.

Ông nhấn mạnh: “Nguyên tắc là đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, cho nên đây là mệnh lệnh”.

Tài khoản tung tin sai sự thật ở nước ngoài vẫn bị truy vết

Cử tri cũng phản ánh tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin tố cáo thiếu căn cứ, xúc phạm danh dự, ảnh hưởng đến người khác và gây mất đoàn kết. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng xác minh, công khai kết quả và xử lý nghiêm các tài khoản vi phạm.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết các quy định pháp luật về định danh, xác thực điện tử, an ninh mạng và an ninh dữ liệu sẽ tạo cơ sở để quản lý hành vi trên không gian mạng.

Theo ông, tài khoản mạng xã hội cần được định danh, xác thực thông qua số điện thoại chính chủ. Trường hợp sử dụng số điện thoại không đúng thông tin định danh cá nhân sẽ được cơ quan chức năng rà soát, xử lý theo quy định.

“Người dùng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook... phải đăng ký tài khoản thông qua số điện thoại đã được định danh, xác thực với cơ quan quản lý” - ông khẳng định.

Cử tri phường Tân Sơn Nhì kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phước Sáng

Về việc xử lý thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết khi tiếp nhận khiếu nại, cơ quan chức năng sẽ căn cứ quy định pháp luật để truy vết tài khoản, xác định người thực hiện hành vi vi phạm.

Ông dẫn quy định về lưu vết nhật ký an ninh dữ liệu, trong đó yêu cầu nhà mạng và nhà cung cấp dịch vụ, phần mềm lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực để phục vụ công tác xác minh.

Khi phát hiện tài khoản trên Zalo, TikTok, Facebook chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc xúc phạm người khác, người bị ảnh hưởng có thể gửi khiếu nại đến cơ quan chức năng. Cơ quan an ninh mạng sẽ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ truy xuất nhật ký dữ liệu để xác định chủ tài khoản, kể cả trường hợp người vi phạm ở nước ngoài.

Ông cho biết việc truy vết còn có thể được thực hiện thông qua hợp tác quốc tế, trên cơ sở các thỏa thuận song phương và tinh thần Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.

Quốc hội giám sát chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư công

Trả lời kiến nghị về việc Quốc hội cần giám sát chất lượng tăng trưởng kinh tế, gắn mục tiêu tăng trưởng hai con số với cải thiện đời sống người dân, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho rằng sự hài lòng và chất lượng cuộc sống của người dân phải là thước đo quan trọng.

Ông nhấn mạnh: “Đối với Quốc hội, Chính phủ, tất cả các cơ quan Đảng và cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến địa phương, chỉ có sự hài lòng của người dân và chất lượng cuộc sống của người dân mới là thước đo, là chỉ số KPI cao nhất”.

Ông thông tin thêm Quốc hội đang tập trung hoàn thiện thể chế, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, cắt giảm thủ tục hành chính, luật hóa các động lực tăng trưởng mới và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Về giám sát đầu tư công, Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết Quốc hội yêu cầu kiểm tra thực tế các dự án, làm rõ khó khăn về vốn và thể chế để kịp thời điều chỉnh, đồng thời giám sát chặt việc chống lãng phí và đánh giá tác động chính sách sau khi ban hành.

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