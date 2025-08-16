Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, trao đổi chuyên môn về những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực quản lý công chức, viên chức.

Trong đó, về tuyển dụng công chức, Bộ Nội vụ cho biết ngày 27/6 vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có Kết luận số 171 về tiếp tục triển khai, hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, trong đó kết luận: "Kể từ ngày 1/7, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước (chấm dứt hiệu lực của Kết luận số 128 của Bộ Chính trị về chủ trương công tác cán bộ)".

Khoản 1 điều 70 Nghị định 170 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức nêu rõ: "Trường hợp đã thực hiện xong quy trình tuyển dụng vòng 1 trước ngày nghị định này có hiệu lực thì được tiếp tục thực hiện tuyển dụng theo quy định của pháp luật hiện hành trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực; trường hợp không hoàn thành trong thời hạn 3 tháng thì hủy bỏ kỳ tuyển dụng".

a) Xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với trường hợp được bổ nhiệm chức vụ, chức danh: Vụ trưởng và tương đương trở lên thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (áp dụng đối với trường hợp xác định là công chức và cơ quan, tổ chức được giao thẩm quyền quản lý); Giám đốc sở và tương đương trở lên thuộc UBND cấp tỉnh; b) Xếp ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đối với trường hợp được bổ nhiệm chức vụ, chức danh: Phó vụ trưởng và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (áp dụng đối với trường hợp được xác định là công chức và cơ quan, tổ chức được giao thẩm quyền quản lý); Phó giám đốc sở và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh; Chủ tịch UBND cấp xã. Khoản 2 điều 70 Nghị định 170

Do vậy, Bộ Nội vụ cho biết đối với các trường hợp đã trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã do UBND cấp huyện thuộc tỉnh Tây Ninh (trước đây) thực hiện nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng do thực hiện chủ trương tạm dừng tuyển dụng theo Kết luận số 128 của Bộ Chính trị, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh rà soát tiêu chuẩn, điều kiện vị trí làm việc, vị trí việc làm trúng tuyển và số lượng công chức thực tế có mặt so với khung biên chế của chính quyền cấp xã theo quy định.

Trường hợp đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện và còn chỉ tiêu biên chế, nhu cầu tuyển dụng theo yêu cầu của vị trí việc làm ở cấp xã (mới) thì xem xét, quyết định tiếp tục thực hiện tuyển dụng công chức theo thẩm quyền.

Bộ Nội vụ cũng trao đổi về việc xếp ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp đối với công chức được bố trí vị trí việc làm, công chức lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, đối với trường hợp đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2 điều 70 Nghị định số 170 nhưng chưa được xếp ngạch tương ứng thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức xem xét, xếp ngạch công chức tương ứng (không yêu cầu phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước và đáp ứng thời gian giữ ngạch thấp hơn liền kề) theo quy định.

Trường hợp đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm thì việc xếp ngạch tương ứng với chức vụ, chức danh thực hiện đồng thời trong quyết định bổ nhiệm.