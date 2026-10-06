Hôm nay, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Buổi sáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 3 nội dung.

Cụ thể, Trung ương thảo luận về đề án xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu dự khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN

Trung ương cũng thảo luận về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận 3 nội dung.

Cụ thể, Trung ương thảo luận về đề án "Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững".

Trung ương cho ý kiến về quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (thay thế Quy định số 15-QĐ/TW ngày 28/8/2006 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về đảng viên làm kinh tế tư nhân).

Một nội dung khác là quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (thay thế Quy định số 21-QĐ/TW ngày 11/4/2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng).

Ngày mai, Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.