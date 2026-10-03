Ban Bí thư quy định về nguyên tắc và các trường hợp cán bộ đổi mới, sáng tạo được xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm xử lý kỷ luật.

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 220 về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, khuyến khích, ghi nhận; bảo vệ những cán bộ có đề xuất đổi mới, sáng tạo mang lại giá trị thiết thực.

Trong đó có quy định về nguyên tắc, điều kiện, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung (cán bộ đổi mới, sáng tạo).

Cụ thể, Ban Bí thư quy định về nguyên tắc và các trường hợp xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm xử lý kỷ luật.

Việc xem xét không xử lý, miễn hoặc giảm trách nhiệm phải bảo đảm 4 nguyên tắc.

Nguyên tắc thứ nhất căn cứ vào động cơ, mục đích, thẩm quyền, điều kiện khách quan, trình độ khoa học - công nghệ, khung pháp lý, mức độ lỗi, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro, hiệu quả thực tế, mức độ chủ động khắc phục hậu quả và vai trò, mức độ tham gia của từng chủ thể; không căn cứ duy nhất vào hậu quả hoặc kết quả đã biết sau đó để đánh giá, quy kết trách nhiệm.

Nguyên tắc thứ hai phân định rõ rủi ro, thiệt hại phát sinh do nguyên nhân khách quan, sự kiện bất khả kháng hoặc trong giới hạn rủi ro đã được cấp có thẩm quyền chấp nhận với rủi ro, thiệt hại phát sinh do sai sót không cố ý và hành vi cố ý vi phạm.

Nguyên tắc thứ ba khi kết luận phải xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong từng khâu cho chủ trương, thẩm định, phê duyệt, chỉ đạo, giám sát và tổ chức thực hiện; không quy toàn bộ trách nhiệm cho cá nhân trực tiếp thực hiện; trách nhiệm tập thể không thay thế trách nhiệm cá nhân.

Cuối cùng là đề xuất mà không hoàn thành hoặc chỉ hoàn thành một phần mục tiêu, kể cả trường hợp phải tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện không phải là căn cứ duy nhất để xác định vi phạm hoặc loại trừ việc xem xét không xử lý, miễn, giảm trách nhiệm.

Quy định nêu rõ, không xem xét xử lý kỷ luật đảng khi có đủ các điều kiện gồm:

Thứ nhất rủi ro, thiệt hại xảy ra đã được nhận diện, dự báo và chấp nhận trong giới hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc rủi ro, thiệt hại phát sinh do nguyên nhân, trở ngại khách quan, sự kiện bất khả kháng.

Thứ hai động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, không vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba tuân thủ và thực hiện đúng, đầy đủ thẩm quyền, trình tự, thủ tục, nội dung, phạm vi, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện kịp thời và đầy đủ các biện pháp cần thiết để nhận diện, phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu và khắc phục rủi ro, thiệt hại.

Quy định 220 cũng nêu rõ việc miễn, giảm trách nhiệm xử lý kỷ luật đảng khi có đủ các điều kiện: Rủi ro, thiệt hại phát sinh do sai sót không cố ý; cán bộ có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung, không vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực; khi rủi ro, thiệt hại xảy ra đã chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu và khắc phục hậu quả.

Các trường hợp phục hồi danh dự, uy tín cho cán bộ

Một nội dung đáng chú ý khác trong quy định của Ban Bí thư là phục hồi danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp.

Cán bộ bị khiếu nại, tố cáo, phản ánh sai sự thật hoặc bị xem xét, xử lý không đúng, sau đó được cấp có thẩm quyền kết luận thực hiện đúng chủ trương, đúng quy định, động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được phục hồi danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân ban hành quyết định xử lý không đúng phải hủy bỏ, sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi quyết định theo quy định; đồng thời tổ chức xin lỗi công khai, khôi phục danh dự, uy tín của cán bộ. Việc công khai kết quả được thực hiện tương ứng với phạm vi, hình thức và mức độ đã công bố thông tin xử lý trước đó.

Ban Bí thư yêu cầu kịp thời khôi phục đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp về chính trị, tổ chức và vật chất, gồm: Chức vụ, vị trí công tác, ngạch bậc, tiền lương, thâm niên, danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và các quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định. Trường hợp có thiệt hại thì được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Việc hủy bỏ, sửa đổi quyết định xử lý không đúng, xin lỗi, cải chính và khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ phải được thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cấp có thẩm quyền. Trường hợp đặc biệt phức tạp phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định và thông báo bằng văn bản cho cán bộ.