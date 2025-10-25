Tạm thu 158 tỷ học phí trái quy định

Theo kết luận của Sở GD-ĐT TPHCM, từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM đã tạm thu học phí của 15.943 sinh viên với tổng số tiền 158 tỷ đồng. Trong đó, trường đã hoàn trả 137 tỷ đồng cho 13.921 sinh viên, còn giữ 20,4 tỷ đồng của 2.022 sinh viên.

Sở GD-ĐT xác định việc tạm thu học phí với đối tượng được miễn, giảm là không đúng quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP và 81/2021/NĐ-CP, bởi quy định này chỉ áp dụng cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập hoặc đơn vị thuộc doanh nghiệp nhà nước.

Đáng chú ý, số học phí tạm thu được trường gửi vào ngân hàng thương mại, không nộp về Kho bạc Nhà nước như quy định, khiến tiền lãi ngân hàng không thể tách riêng. Việc quản lý tài chính, hạch toán kế toán cũng không đúng quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC, khi trường không thể hiện rõ khoản tạm thu, hoàn trả trong báo cáo tài chính, chưa có cơ sở xác định việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay trích lập quỹ cải cách tiền lương.

Cắt xén chương trình học

Kết quả kiểm tra của Sở còn phát hiện môn Kỹ năng mềm có thời lượng 60 tiết nhưng trường chỉ giảng dạy 55 tiết. Việc tổ chức đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng tại trường được kết luận chưa phù hợp quy định. Các quyết định trúng tuyển của khóa học được ban hành không đúng thời gian đào tạo, có trường hợp quyết định được ký sau khi lớp đã mở.

Ngoài ra, trường tuyển sinh nhiều người có bằng trung cấp không phù hợp chuyên ngành (ví dụ tốt nghiệp Tin học nhưng học liên thông Công nghệ ô tô). Bằng cấp cho người học không đúng thời gian nhập học, cụ thể như khóa học bắt đầu từ 1/11/2022 nhưng có học viên được cấp bằng ngày 18/11/2022; có người là 9/1/2023; có người là 5/5/2023.

Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM. Ảnh: Website nhà trường

Theo kết luận, trường tổ chức liên kết đào tạo với nhiều Trung tâm GDNN-GDTX ở TPHCM và các tỉnh Bình Phước, Trà Vinh, Duyên Hải nhưng không được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp phép đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đồng thời không thực hiện báo cáo liên kết theo quy định.

Thực hiện sai quy chế đào tạo

Dù có quy chế về năng lực người học sau tốt nghiệp, trường không thực hiện việc xây dựng, thẩm định chương trình và giáo trình cho từng ngành nghề theo quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH. Khi xét tốt nghiệp, trường chỉ nhập thông tin năng lực ngoại ngữ, tin học lên phần mềm mà không có hồ sơ minh chứng. Quá trình giảng dạy và kiểm tra cũng được phát hiện bài thi không đánh phách, thiếu chữ ký giám khảo, chấm điểm sơ sài.

Sở phát hiện dấu hiệu làm giả hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo, như khai khống thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong khi người này chưa từng tham dự. Hồ sơ thẩm định thiếu phiếu biểu quyết, thiếu minh chứng năng lực của thành viên.

Hiệu trưởng ban hành chương trình đào tạo không kèm chương trình chi tiết, các chương trình chi tiết do trưởng khoa tự ký duyệt nội dung. Lớp trung cấp tin học khóa 19T5 mở cho đội ngũ nhà giáo của trường có nhiều sai phạm: tổ chức đào tạo trước khi có quyết định trúng tuyển, vượt chỉ tiêu tuyển sinh (110/65 người), hồ sơ học viên không đầy đủ.

Khóa học diễn ra chỉ 9 tháng thay vì tối thiểu 1 năm theo quy định, tổ chức học buổi tối theo hình thức vừa làm vừa học dù ghi danh hệ chính quy. Việc xét miễn học các môn chung (Tiếng Anh, Tin học, Chính trị, Pháp luật…) không đúng quy định. Trường còn xét tốt nghiệp cho người học chưa đủ điều kiện, chưa hoàn thành chương trình, vi phạm quy chế đào tạo.

Hồ sơ đào tạo của trường không đầy đủ, thiếu quy định về chuyển đổi kết quả học tập, nhân sự điều hành Hội đồng xét tốt nghiệp không đúng thẩm quyền. Có trường hợp, người học chưa ký nhận bằng nhưng hồ sơ đã có bản sao văn bằng, và ngược lại - người đủ điều kiện tốt nghiệp nhưng chưa được cấp bằng đúng hạn. Ngoài ra, giáo viên giảng dạy môn Kỹ năng mềm không có sổ tay giảng dạy, không ghi chép kiểm tra định kỳ nhưng sinh viên vẫn có điểm.

Kiến nghị công an vào cuộc

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ rà soát hồ sơ bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Đinh Văn Đệ, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và khắc phục toàn bộ sai phạm.

Sở cũng được giao chấn chỉnh, kiểm tra toàn bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và xử lý, hoặc đề xuất xử lý kỷ luật, với những trường hợp vi phạm.

Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 16 hành vi vi phạm của Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM, theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời chuyển hồ sơ đến Công an thành phố để tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu sai phạm của Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM, gồm: Công tác quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công, đặc biệt là việc tạm thu, hoàn trả học phí và quản lý sổ sách kế toán; việc thực hiện các quy định của Luật Đấu thầu.

Hiệu trưởng được yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt, rà soát hồ sơ, kiểm điểm và xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.

Kết quả khắc phục phải báo cáo về Sở GD-ĐT TPHCM để tổng hợp, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.