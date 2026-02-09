Với Trường CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC), các chương trình thiện nguyện không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm, mà là hành trình bền bỉ được duy trì nhiều năm qua.

Hằng năm, nhà trường tổ chức các chương trình “Xuân yêu thương”, tình nguyện vì cộng đồng, ủng hộ đồng bào chịu thiên tai, bão lũ, tặng quà cho đối tượng chính sách, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Những hoạt động ấy góp phần bồi đắp tinh thần nhân ái cho người học, đồng thời thể hiện triết lý giáo dục gắn đào tạo với phụng sự xã hội mà nhà trường theo đuổi.

Tiếp nối hành trình đó, đầu năm 2026, Trường CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội triển khai chương trình an sinh xã hội tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Chương trình được chuẩn bị từ tháng 11/2025 và tổ chức vào ngày 6/2/2026, với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới người dân địa phương.

Ông Bùi Kiến Thiết - Chủ tịch Hội đồng Trường CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội cùng các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa.

Các đại biểu kéo băng khánh thành nhà tình nghĩa

Tâm điểm của chương trình là lễ trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những mái ấm được dựng nên từ sự chung tay của tập thể cán bộ, giảng viên, đoàn viên và học sinh - sinh viên nhà trường, không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là sự động viên để các gia đình vững tin vào cuộc sống.

Đại diện Lãnh đạo nhà trường trao tặng phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 tại xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Bên cạnh đó, Trường CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội cũng dành sự quan tâm cho thế hệ mầm non tại địa phương thông qua việc trao tặng đồ dùng học tập và khu vui chơi cho Trường Mầm non xã Bắc Sơn, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt của trẻ em vùng cao. Nhân dịp Tết đến, nhà trường cũng trao tặng 20 suất quà Tết tới các gia đình chính sách, gửi gắm sự sẻ chia và tri ân.

Khu vui chơi của học sinh Trường Mầm non xã Bắc Sơn - Lạng Sơn do FTC tài trợ.

Không dừng lại ở hoạt động thiện nguyện, Trường CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội đang từng bước gắn trách nhiệm xã hội với sứ mệnh đào tạo tại Lạng Sơn. Hiện nay, nhà trường phối hợp tuyển sinh và đào tạo học sinh phân luồng sau THCS tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho học sinh vừa học văn hóa THPT vừa học trung cấp chính quy với ngành nghề phù hợp. Mô hình này đã và đang mở ra cơ hội học tập cho hàng nghìn học sinh địa phương.

Bên cạnh đó, tại Phân hiệu 2 của Trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội đặt tại Lạng Sơn, FTC tổ chức đào tạo các lớp cao đẳng chính quy và cao đẳng liên thông, mang đến cơ hội học tập nâng cao trình độ cho hàng trăm sinh viên mỗi năm, góp phần phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương.

Theo đại diện Trường CĐ Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, trách nhiệm xã hội không chỉ nằm ở các chương trình thiện nguyện, mà còn được thể hiện bằng việc đầu tư cho giáo dục, mở rộng cơ hội học tập và phát triển bền vững cho người học. Đây cũng chính là cách nhà trường lan tỏa giá trị nhân văn từ giáo dục nghề nghiệp đến cộng đồng.

(Nguồn: FTC)