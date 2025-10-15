Theo đó, phần lớn chỉ tiêu vẫn dành cho phương thức xét tuyển tổng hợp, dựa trên kết quả học tập (gồm học bạ, kỳ thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá năng lực), cùng thành tích học tập và các hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật của thí sinh.

PGS.TS Bùi Hoài Thắng cho hay, các điều chỉnh kỹ thuật liên quan đến quy đổi điểm hoặc trọng số, nếu có, sẽ được nhà trường thông báo sớm để thí sinh chủ động trong việc chuẩn bị hồ sơ.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa TPHCM áp dụng 2 phương thức tuyển sinh chính là Xét tuyển tổng hợp chiếm từ 95% đến 99% tổng chỉ tiêu và Xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD-ĐT chiếm khoảng 1-5% tổng chỉ tiêu.

Phương thức xét tuyển tổng hợp (chiếm phần lớn chỉ tiêu) có đối tượng dự tuyển là các thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM; Thí sinh không có kết quả thi đánh giá năng lực; Thí sinh tốt nghiệp THPT nước ngoài; Thí sinh dùng chứng chỉ tuyển sinh quốc tế (như SAT, ACT, IB, A-Level …); Thí sinh đăng ký vào chương trình “chuyển tiếp quốc tế” (Australia, Mỹ, New Zealand).

Điểm sàn nhận hồ sơ của phương thức xét tuyển tổng hợp là 50 điểm (thang 100). Công thức tính điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển = Điểm học lực + Điểm ưu tiên (thang 100).