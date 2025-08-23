Cụ thể, điểm chuẩn của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2025 như sau:

Trường ĐH Giao thông vận tải lưu ý, từ 24/8, thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại trang tuyển sinh của trường theo địa chỉ: https://tuyensinh.utc.edu.vn/ với mã GHA) và https://tuyensinh.utc2.edu.vn/ (với mã GSA).

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT trong thời gian quy định (từ 24/8 đến 17h ngày 30/8) tại website: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn và thực hiện các thủ tục nhập học theo quy định của trường tại website https://nhaphoc.utc.edu.vn (với mã GHA) và https://nhaphoctms.utc2.edu.vn/ (với mã GSA).