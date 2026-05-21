Ông Nguyễn Xuân Phong, Tiến sĩ AI, Giám đốc Công nghệ của FPT đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn FPT.

FPT vừa bổ nhiệm vị trí Giám đốc Chuyển đổi AI Tập đoàn (CAIXO), đồng thời công bố bộ khung chuyển đổi AI CASAN nhằm thúc đẩy triển khai trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp và tổ chức trên quy mô toàn cầu.

Theo quyết định vừa được công bố, ông Nguyễn Xuân Phong, hiện là Giám đốc Công nghệ, sẽ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Chuyển đổi AI của tập đoàn.

Đây được xem là bước đi chiến lược của FPT trong bối cảnh AI đang trở thành công nghệ trọng tâm trong cuộc đua năng lực cạnh tranh quốc gia và doanh nghiệp.

Ban Chuyển đổi AI của FPT sẽ đảm nhận nhiều nhiệm vụ trọng yếu như xây dựng chiến lược AI, nghiên cứu phương pháp luận chuyển đổi AI, phát triển công nghệ AI lõi, quản trị các nền tảng AI cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Ngoài vai trò công nghệ, đơn vị này còn được kỳ vọng trở thành “hạt nhân” đào tạo đội ngũ chuyên gia AI, thúc đẩy sáng kiến và mở rộng ứng dụng AI trong toàn tập đoàn.

FPT cho biết, quyết định bổ nhiệm vị trí CAIXO thể hiện cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp tăng năng lực cạnh tranh toàn cầu bằng chuyển đổi AI, trong bối cảnh thị trường AI thế giới được dự báo đạt gần 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Theo FPT, khoảng 85% doanh nghiệp Việt Nam xem chuyển đổi AI là ưu tiên cấp thiết. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp đang gặp khó vì thiếu khung quản trị tổng thể để triển khai hiệu quả, trong khi dữ liệu còn phân mảnh, thiếu chuẩn hóa.

Từ thực tế này, FPT giới thiệu CASAN, khung năng lực AI-Native gồm 5 cấp độ nhằm chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi AI cho doanh nghiệp.

Ở cấp độ đầu tiên - Curious - AI mới dừng ở mức trải nghiệm cá nhân. Sang cấp độ Augmented, AI hỗ trợ nâng cao năng suất cho từng nhân sự. Đến cấp độ Standard, AI được tích hợp vào quy trình và hệ thống dữ liệu toàn doanh nghiệp.

Hai cấp độ cao hơn gồm Automatic, nơi “nhân viên AI” có thể tự vận hành nhiều tác vụ và Native, mô hình doanh nghiệp vận hành dựa trên AI như một năng lực cốt lõi.

Theo FPT, mục tiêu của CASAN là giúp doanh nghiệp tránh triển khai AI rời rạc, giảm lãng phí tài nguyên và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

FPT cho biết đã đầu tư phát triển AI hơn một thập kỷ, xây dựng hệ sinh thái từ nghiên cứu, phát triển nền tảng đến đào tạo nhân lực AI từ phổ thông tới tiến sĩ.

Nền tảng FPT.AI hiện đạt hơn 200 triệu lượt sử dụng mỗi tháng, giúp nhiều đối tác quốc tế tiết kiệm tới 45% chi phí vận hành.

Ông Trương Gia Bình cho biết, hơn 30.000 kỹ sư của FPT đã được đào tạo và nâng cấp kỹ năng AI. Theo ông, AI sẽ trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của tập đoàn trong giai đoạn tới.

Động thái của FPT diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam vừa xác định AI là một trong các công nghệ chiến lược quốc gia.

Doanh nghiệp này đặt mục tiêu tận dụng lợi thế về hạ tầng dữ liệu, nguồn nhân lực và hệ sinh thái sản phẩm để tham gia sâu hơn vào thị trường AI toàn cầu, đồng thời góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia dẫn đầu về AI vào năm 2030.