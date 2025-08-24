Theo đó, nhà trường thông báo tiêu chí phụ với các mức điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực HSA.

Chẳng hạn, với ngành Báo chí, điểm chuẩn theo tổ hợp gốc C00/X401 là 28,2, tiêu chí phụ là thứ tự nguyện vọng từ 4 trở lên. Nếu đạt điểm 28,2 nhưng đặt nguyện vọng vào ngành này ở thứ tự thứ 5, thí sinh cũng sẽ không trúng tuyển.

Hay với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có điểm chuẩn 27,87, tiêu chí phụ là thí sinh phải đặt ngành này ở nguyện vọng 1. Đặt dưới nguyện vọng 1, thí sinh đạt bằng mức điểm chuẩn vẫn trượt.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đưa ra thông báo về tiêu chí phụ.

Tuy nhiên, nhiều người lo lắng việc trường bổ sung tiêu chí phụ sau hai ngày biết điểm chuẩn có thể khiến một số thí sinh vừa đủ điểm chuẩn sẽ “từ đỗ thành trượt”.

Trao đổi với VietNamNet, cán bộ tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay phụ huynh, thí sinh không cần lo lắng bởi khi tra cứu việc trượt/đỗ trên hệ thống xét tuyển miền Bắc, kết quả đã được tính tiêu chí phụ.

“Những năm trước, nhóm lọc ảo miền Bắc sẽ trả về điểm chuẩn và tiêu chí phụ. Tuy nhiên năm nay, nhóm chỉ trả về điểm chuẩn, do đó nhà trường phải tự tính tiêu chí phụ theo kết quả danh sách trúng tuyển Bộ GD-ĐT trả về.

Việc nhà trường bổ sung tiêu chí phụ nhằm giúp học sinh, phụ huynh nắm rõ hơn do trước đó chưa công bố cùng với điểm chuẩn. Điều này không làm ảnh hưởng đến kết quả tuyển sinh”, vị này nói.

Cũng theo đại diện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tiêu chí phụ áp dụng cho những trường hợp thí sinh bằng điểm xét tuyển. Điều này cũng đã được quy định rõ trong thông tin tuyển sinh của nhà trường. Với những trường hợp bằng điểm nhau, trường sẽ ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn. Do đó, điều này cũng không sai quy chế.