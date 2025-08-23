Trường quyết định nâng điểm chuẩn là Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, thông báo ngày 22/8 của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội như sau:

Thế nhưng, sau gần 1 ngày thí sinh biết thông tin điểm chuẩn, thì chiều tối 23/8, cụ thể khoảng 2 giờ trước, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội phát thêm 1 thông báo với nội dung riêng về điểm chuẩn với thí sinh sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển (theo hướng tăng 0,75 điểm ở mỗi ngành so với thông báo ban đầu) như sau:

Với thông tin này, trên nhiều nhóm hội, nhiều thí sinh bày tỏ sự hụt hẫng, bởi vào cảnh "hôm qua đỗ, hôm nay trượt đại học".

Thậm chí nhiều thí sinh, phụ huynh bình luận trên fanpage rằng, với những nội dung quan trọng như điểm chuẩn, nhà trường cần công bố rõ ràng, thống nhất ngay từ đầu để tránh gây hiểu nhầm.

Thí sinh T.L (Phú Thọ) cho hay, em bàng hoàng khi tối nay biết trường vừa có thông báo riêng về điểm chuẩn. Gần một ngày trước, T.L đã nghĩ mình đỗ vào trường. Nữ sinh chia sẻ, em rất buồn khi bỗng từ đỗ thành trượt.

“Em được tổng 27,7 điểm theo tổ hợp khối C00, sáng nay tưởng mình đã đỗ ngành Sư phạm Ngữ văn vì điểm chuẩn thông báo ban đầu là 27,35; giờ tra cứu trên hệ thống thì thấy báo trượt”, T.L buồn bã.

Theo thông báo mới từ Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, với tổ hợp C00, nếu muốn trúng tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn, thí sinh phải có tổng điểm ít nhất bằng mức điểm chuẩn 28,1.

VietNamNet đã liên hệ tới các đầu mối của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội và phản ánh việc này, song nhà trường chưa đưa ra giải thích.

Qua tìm hiểu của VietNamNet, trong thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) và quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025 của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội hồi giữa tháng 7 nêu: "Trường ĐH Thủ đô Hà Nội xác định độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển đối với phương thức sử dụng điểm thi THPT như sau: Đối với các ngành xét tuyển có tổ hợp C00, các tổ hợp còn lại (không phải tổ hợp C00) được cộng 0,75 điểm trong thang điểm 30".

Tuy nhiên, dù có thông báo này, thì những nội dung trong văn bản công bố điểm chuẩn ban đầu của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội cũng thiếu logic và gây khó hiểu, dễ làm thí sinh, phụ huynh nhầm tưởng.