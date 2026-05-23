Trong thông báo gửi tới người học đêm 22/5, Trường Đại học Công đoàn cho hay, những ngày qua, việc tổ chức thi đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học của trường đã ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh, tâm tư và băn khoăn của sinh viên, phụ huynh cũng như dư luận xã hội.

Theo nhà trường, chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học là yêu cầu bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học theo quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT. Các yêu cầu về chuẩn đầu ra của từng ngành đào tạo đã được nhà trường công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của nhà trường và phổ biến tới sinh viên trong quá trình học tập.

Để được công nhận đạt chuẩn đầu ra, sinh viên có thể sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định hoặc tham gia đánh giá do trường tổ chức.

“Tuy nhiên, nhà trường nhận thấy công tác thông tin, hướng dẫn và truyền thông nội bộ trong thời gian vừa qua chưa thực sự đồng bộ, dẫn tới việc một bộ phận sinh viên chưa nắm đầy đủ kế hoạch tổ chức đánh giá, gây tâm lý lo lắng và áp lực trong giai đoạn hoàn thiện điều kiện xét tốt nghiệp”, nhà trường cho biết.

Trường Đại học Công đoàn điều chỉnh lịch sau vụ yêu cầu thi chuẩn đầu ra sát ngày tốt nghiệp. Ảnh: Thúy Nga

Trường Đại học Công đoàn nhận trách nhiệm về những bất cập nêu trên, đồng thời cho biết sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo trường và sinh viên vào ngày 30/5 để giải đáp các ý kiến, kiến nghị và thông tin đầy đủ về kế hoạch triển khai.

Nhà trường cũng quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học sang ngày 6-7/6, tổ chức nhiều đợt đánh giá trong thời gian tới để sinh viên chủ động ôn tập, chuẩn bị.

Trước đó, nhiều sinh viên năm 4 của Trường Đại học Công đoàn bức xúc khi bất ngờ nhận thông báo phải tham gia kỳ thi chuẩn đầu ra tin học và tiếng Anh sẽ diễn ra sau vài ngày, khiến các em không kịp trở tay. Đặc biệt, kỳ thi dự kiến diễn ra vào thời điểm nhiều em đang bận bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Không chỉ vậy, điều khiến nhiều sinh viên bức xúc hơn là trước đó có văn bản quy định việc tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra, nhưng sẽ áp dụng với các khóa tuyển sinh từ năm 2024 trở đi (khóa ra trường năm nay tuyển sinh vào năm 2022).

Các sinh viên lo lắng trong thời gian chuẩn bị gấp gáp, nếu không thi đạt có thể sẽ phải tốt nghiệp muộn, ảnh hưởng đến công việc và kế hoạch cá nhân.