Những ngày qua, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng của sinh viên Trường Đại học Công đoàn phản ánh việc nhà trường tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học và tiếng Anh quá gấp, gây hoang mang cho sinh viên năm cuối.

Trường thông báo thi gấp, nhiều sinh viên không kịp trở tay

Theo phản ánh, ngày 19/5 nhà trường mới ban hành thông báo về việc tổ chức kỳ thi chuẩn đầu ra, nhưng chỉ sau vài ngày đã tổ chức thi. Điều này khiến nhiều sinh viên không kịp trở tay, đặc biệt trong bối cảnh nhiều em đang bận bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào ngày 20-21/5 và đã đi thực tập, đi làm.

N.H.S, sinh viên năm cuối, cho biết các khóa trước đây chỉ cần hoàn thành đủ các học phần trong chương trình đào tạo là đủ điều kiện xét tốt nghiệp nên em và nhiều bạn đều không nghĩ sẽ phải tham gia thêm một kỳ thi riêng.

“Trước đó chúng em không nhận được thông báo nào về việc phải thi chuẩn đầu ra. Em đang đi làm, cứ nghĩ nộp khoá luận là hoàn tất, chỉ cần chờ đến ngày dự lễ tốt nghiệp. Nhưng trường bất ngờ ra công văn và yêu cầu triển khai gấp. Nếu không thi đạt, chúng em có thể phải tốt nghiệp muộn, điều này ảnh hưởng rất lớn đến công việc và kế hoạch cá nhân”, sinh viên này chia sẻ.

Theo N.H.S., điều khiến nhiều sinh viên bức xúc là trước đó có văn bản quy định việc tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra Tin học và tiếng Anh, nhưng sẽ áp dụng với các khóa tuyển sinh từ năm 2024 trở đi (hiện là sinh viên năm 2).

“Vậy mà khi gần tốt nghiệp, chúng em lại nhận được thông báo cần phải thi chuẩn đầu ra mới có thể tốt nghiệp”, S. bức xúc nói.

Không chỉ lo lắng về điều kiện tốt nghiệp, nhiều sinh viên cho biết lịch thi gấp gáp khiến áp lực tâm lý tăng cao vì phải đồng thời hoàn thành nhiều nhiệm vụ.

“Có bạn vừa bảo vệ khóa luận xong đã phải lao vào ôn thi tiếng Anh, Tin học. Mọi thứ dồn dập chỉ trong vài ngày, rất căng thẳng”, L.T.H, sinh viên năm cuối, chia sẻ.

Dù đã có chứng chỉ tiếng Anh, H. vẫn lo lắng vì chưa có chứng chỉ Tin học. Việc nhận được thông báo về kỳ thi chỉ cách vài ngày khiến H. không kịp xoay sở.

“Năm cuối chúng em chủ yếu đi thực tập, đi làm. Nếu trường thông báo sớm hơn thì em còn có thời gian ôn tập. Em không giỏi Tin học nên khá lo, chỉ mong nhà trường tạo điều kiện hoặc cho sinh viên thêm thời gian để chuẩn bị kỹ hơn, có thể hoàn thành kỳ thi và ra trường đúng hạn”, nữ sinh nói.

Trước phản ứng của sinh viên, chiều 21/5, ông Phạm Đức Thịnh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Trường Đại học Công đoàn cho biết việc phải đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo là một trong những điều kiện để sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp.

Theo ông Thịnh, yêu cầu về chuẩn đầu ra, bao gồm cả ngoại ngữ và tin học, đã được công khai trong đề án đào tạo cũng như được phổ biến tới sinh viên từ buổi sinh hoạt đầu khóa.

Bắt đầu từ khóa tuyển sinh năm 2022, nhà trường triển khai thực hiện chuẩn đầu ra theo quy định. Chuẩn đầu ra chung của các ngành đào tạo yêu cầu sinh viên khi tốt nghiệp phải đạt tương đương TOEIC 500. Với Tin học, sinh viên phải hiểu biết về công nghệ thông tin, sử dụng máy tính, xử lý văn bản, sử dụng bảng tính, sử dụng trình chiếu và sử dụng internet cơ bản...

“Sinh viên có chứng chỉ tương đương đều có thể nộp để xin miễn thi. Đây là năm đầu tiên trường tổ chức kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra đối với những sinh viên chưa có chứng chỉ”, ông Thịnh nói.

Những năm trước, sinh viên cũng phải đáp ứng yêu cầu này nhưng hình thức đánh giá đơn giản hơn, thường thông qua các bài kiểm tra nhỏ trước khi kết thúc học phần.

“Năm nay, việc tổ chức được thực hiện bài bản hơn nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm định chương trình đào tạo”, ông Thịnh cho biết.

Về việc nhiều sinh viên cho rằng chưa được thông báo đầy đủ, đại diện trường khẳng định trong quá trình học, giảng viên và các khoa đều đã trao đổi với sinh viên về việc sẽ có kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học và không nhận được phản hồi gì của sinh viên.

"Trường tổ chức kỳ thi nhằm tạo điều kiện để sinh viên ra trường sớm, có nhiều cơ hội việc làm, nhưng không nghĩ sinh viên khi tiếp nhận thông tin lại hiểu nhầm", ông Thịnh nói và cho biết thêm nhà trường sẽ rút kinh nghiệm trong việc truyền thông đến sinh viên.

Theo kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh, tin học của trường, lệ phí thi Tin học 300.000 đồng/lần, tiếng Anh là 100.000 đồng/lần.