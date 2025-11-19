Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của nhà trường, khẳng định nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động và người học trong việc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Trường Đại học Sài Gòn. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 9 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Trường Đại học Sài Gòn.

PGS.TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn cho biết: Cách đây 53 năm, vào tháng 2/1972, theo chỉ thị của Tiểu ban Giáo dục miền Nam Việt Nam, Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam được thành lập với nhiệm vụ chính trị quan trọng là đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt cho ngành giáo dục miền Nam, chuẩn bị những điều kiện tiền đề khi cách mạng thành công, miền Nam được giải phóng.

Sau thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, một bộ phận cán bộ của Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam được giao nhiệm vụ tiến về Sài Gòn, tiếp quản và xây dựng Trường Quốc gia Sư phạm Sài Gòn thành Trường Cao đẳng Sư phạm của chính quyền cách mạng.

Trường Đại học Sài Gòn vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo giai đoạn từ năm học 2020-2021 đến 2024-2025.

Ngày 3/9/1976, Bộ Giáo dục ban hành Quyết định số 1784/QĐ về việc thành lập 6 trường cao đẳng sư phạm, trong đó có Trường Cao đẳng Sư phạm đặt tại TPHCM, lấy tên là Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM. Kể từ đây, Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM chính thức ra đời.

Đến ngày 25/4/2007, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Đại học Sài Gòn trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm TPHCM.

Trên chặng đường 53 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 18 năm mang tên Trường Đại học Sài Gòn, tập thể sư phạm luôn nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, góp phần vào sự phát triển bền vững của Nhà trường. Trường Đại học Sài Gòn đã khẳng định vững chắc vị thế của mình trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

PGS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn.

Theo PGS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn, niềm vui của buổi lễ hôm nay càng được nhân lên khi nhà trường đón thế hệ nhà giáo qua các thời kỳ, các giáo sinh Trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam và cựu người học từ mọi miền Tổ quốc tụ hội về.

"Niềm tự hào và uy tín của nhà trường chính là các thế hệ cựu người học. Nhà trường luôn trân trọng các thế hệ sinh viên, trong đó có nhiều người đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng tại các cơ quan trung ương, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp. Trong thời đại số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ và thị trường lao động đầy biến động, người học cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và làm chủ khoa học công nghệ. Tập thể sư phạm nhà trường cam kết đồng hành cùng nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trên suốt chặng đường học tập và nghiên cứu tại trường", PGS Phạm Hoàng Quân nói.

Trường Đại học Sài Gòn hiện là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính mức 2. Nhà trường có 996 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có 2 giáo sư, 53 phó giáo sư và 200 tiến sĩ. Trường đào tạo 8 ngành tiến sĩ, 14 ngành thạc sĩ và 48 ngành đại học, trong đó có 4 ngành chất lượng cao và 7 ngành chuyên sâu đặc thù. Trường hiện có hơn 25.000 học viên - sinh viên.

Trường Đại học Sài Gòn đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (chu kỳ 2) giai đoạn 2023-2028. Hiện Nhà trường có 31 chương trình đại học và 10 chương trình thạc sĩ đạt chuẩn kiểm định của Bộ GD-ĐT, cùng 4 chương trình đại học đạt chuẩn AUN-QA.