Khởi nguồn từ sắc lệnh số 45 do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 10/10/1945, Ban Đại học Văn khoa thuộc Đại học Quốc gia Việt Nam ra đời, tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN ngày nay.

Trải qua 80 năm, dù dưới tên gọi Đại học Văn khoa, Đại học Tổng hợp Hà Nội hay Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường đã đạt được nhiều thành tựu to lớn.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN cho hay, sau 3 thập kỷ hoạt động trong cơ cấu ĐHQGHN, nhà trường đã trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học xuất sắc, tư vấn chính sách vĩ mô cho Đảng và Nhà nước.

Nhà trường hiện có 500 viên chức, trong đó đội ngũ cán bộ khoa học xuất sắc có học vị tiến sĩ đạt 85%; 25% có học hàm giáo sư, phó giáo sư - cao gấp gần 3 lần mặt bằng chung của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Trường đang đào tạo 80 chương trình ở 3 cấp học, bao gồm 30 chương trình cử nhân, 28 chương trình thạc sĩ và 22 chương trình tiến sĩ; 1 trường THPT chuyên. Tổng quy mô đào tạo hiện khoảng 14.000 người, trong đó học viên sau đại học, nghiên cứu sinh và lưu học sinh quốc tế chiếm khoảng 25%.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Giám đốc ĐHQGHN cho biết, ĐHQGHN xác định trường là một trong những trung tâm mạnh nhất về đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

Để Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong đó, ĐHQGHN đề xuất Chính phủ, các Bộ, ban, ngành quan tâm đầu tư hơn nữa cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đồng thời cho phép thí điểm các cơ chế đặc thù, tự chủ vượt trội, tạo điều kiện cho phát triển đội ngũ học giả lớn, thu hút nhân tài, thúc đẩy nghiên cứu chiến lược và thực hiện tự chủ toàn diện.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho hay, không có khoa học cơ bản vững mạnh sẽ không thể có khoa học ứng dụng đột phá, càng không thể có chiến lược phát triển độc lập và bền vững.

Do đó, với vị thế là trung tâm khoa học xã hội và nhân văn hàng đầu của cả nước, Phó Thủ tướng cho rằng nhà trường cần đi đầu trong nghiên cứu và đào tạo khoa học cơ bản, góp phần giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa nền tảng, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu nhà trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình đào tạo bồi dưỡng gắn kết khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, phát triển các chương trình chuyên ngành/liên ngành chính quy và ngắn hạn, đào tạo bồi dưỡng những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy khoa học sâu sắc, năng lực thực tiễn hiệu quả.

Bên cạnh đó, trường cũng cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đặc biệt là các công trình có giá trị lý luận thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho quá trình hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trường cần tích cực tham gia vào xây dựng và triển khai các nghị quyết của trung ương, chủ động tham mưu chính sách về văn hóa, góp phần làm cho văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Quốc Toản.

Ngoài ra, ông cũng yêu cầu trường cần chủ động hội nhập quốc tế, trở thành địa chỉ uy tín trong hợp tác học thuật toàn cầu, trên nguyên tắc giữ vững bản sắc, chủ động tiếp thu tinh hoa nhân loại để làm giàu thêm và lan tỏa trí tuệ Việt Nam ra thế giới.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn.