Triển khai tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, TDTU xây dựng và thực thi nhiều chính sách mang tính đột phá nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động KHCN và ĐMST.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng triển khai chương trình tài trợ nghiên cứu trọng điểm với mức hỗ trợ lên đến 1 tỷ đồng cho mỗi đề tài, tập trung ưu tiên cho các công trình có sản phẩm là công bố khoa học chất lượng cao, bằng sáng chế, cũng như các đề tài thuộc 11 nhóm ngành KHCN trọng điểm của quốc gia; Nhà trường đã ban hành chính sách khen thưởng đối với giảng viên, nghiên cứu viên có bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành thuộc nhóm chất lượng cao (top 1% trong lĩnh vực), hoặc có công trình hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học uy tín quốc tế; Nhà trường triển khai nhiều chính sách thu hút và hỗ trợ phát triển đội ngũ nhân lực khoa học chất lượng cao, dựa trên các tiêu chí về học hàm, học vị, chỉ số H-index và mức độ trích dẫn khoa học; Đẩy mạnh hợp tác với các trường đại học thuộc Top 500 thế giới, ban hành nhiều chính sách hỗ trợ các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế từ những cơ sở này tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại trường với vai trò giáo sư thân hữu.

Bên cạnh các chính sách phát triển KHCN, TDTU triển khai chương trình học bổng Tiến sĩ và sau Tiến sĩ nhằm thu hút, đào tạo đội ngũ nghiên cứu trẻ. Nghiên cứu sinh được hỗ trợ đến 100% học phí toàn khóa, trong khi nghiên cứu viên sau Tiến sĩ được xét cấp học bổng dựa trên đề xuất nghiên cứu và thành tích học thuật. Ngoài ra, TDTU còn hỗ trợ sinh hoạt phí 8 triệu đồng/tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu chuyên sâu trong môi trường học thuật quốc tế.

Với nền tảng phát triển vững chắc cùng việc triển khai nhiều chính sách mới, trong năm học vừa qua, TDTU đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Các nhà khoa học TDTU công bố nhiều kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hàng đầu thế giới

Trong năm học 2024-2025, các nhà khoa học của TDTU đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) và Scopus. Đặc biệt, hơn 100 bài báo của các nhà khoa học TDTU được đăng trên các tạp chí thuộc nhóm top 1% theo chuyên ngành, dựa trên chỉ số H-index và uy tín học thuật của tạp chí.

Một số tạp chí tiêu biểu có thể kể đến như Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Marine Pollution Bulletin, Journal of Mathematical Analysis and Applications (Elsevier), Journal of Physical Chemistry B, ACS Nano, Journal of Natural Products (American Chemical Society), IEEE internet of things journal, IEEE Access, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, IEEE Transactions on Mobile Computing, IEEE Journal on Selected Areas in Communications, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on Vehicular Technology (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

4 nhà khoa học TDTU được xếp hạng “nhà nghiên cứu có ảnh hưởng thế giới 2025”

Theo công bố của Nhà xuất bản Elsevier và Đại học Stanford (Mỹ), danh sách năm 2025 được xây dựng dựa trên dữ liệu trích dẫn từ cơ sở dữ liệu Scopus, ghi nhận gần 12 triệu nhà khoa học toàn cầu. Trong số này, có 89 nhà khoa học Việt Nam góp mặt trong top 1%, và TDTU tự hào có 4 nhà nghiên cứu lọt vào danh sách.

Thành lập 9 nhóm nghiên cứu mạnh

Nhóm nghiên cứu mạnh được thành lập với mục tiêu thúc đẩy sự ĐMST, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, xây dựng nền tảng phát triển KHCN vững mạnh. Đây là các nhóm nghiên cứu liên ngành, hình thành từ 22 nhóm/ phòng nghiên cứu hiện có của trường với năng lực nghiên cứu nổi trội, được dẫn dắt bởi các nhà khoa học có uy tín trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến.

Lễ công bố thành lập Nhóm nghiên cứu mạnh

Tạp chí JIT tăng chỉ số trích dẫn CiteScore, vào nhóm Q1 trong cơ sở dữ liệu Scopus

Theo cơ sở dữ liệu Scopus tháng 6/2025 (www.scopus.com), Tạp chí Công nghệ Thông tin và Viễn thông (JIT) của TDTU đã tăng chỉ số trích dẫn CiteScore từ 7,5 (năm 2023) lên 8,2 (năm 2024), xếp thứ 21 trong tổng số 160 tạp chí thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính (Computer Science). Việc chỉ số CiteScore liên tục tăng qua các năm là minh chứng cho uy tín học thuật ngày càng tăng của Tạp chí JIT, khẳng định là Tạp chí khoa học hàng đầu trong nhóm Q1 của cơ sở dữ liệu Scopus. Tạp chí JIT thuộc nhóm ngành Khoa học máy tính được chỉ mục trong cả 2 cơ sở dữ liệu Scopus và Web of Science.

Mới đây nhất, TS. Lê Quốc Việt - Phó Trưởng Khoa Dược - TDTU, vinh dự được trao Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2025, trở thành 1 trong 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc toàn quốc. Bên cạnh đó, sinh viên Nguyễn Đoàn Quỳnh Như và sinh viên Hà Ngọc Như Ý - Khoa Khoa học Ứng dụng, TDTU - đã xuất sắc đạt Giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025. Đây đều là những giải thưởng KHCN uy tín do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm tôn vinh các tài năng trẻ trong lĩnh vực nghiên cứu và ĐMST.

TS. Lê Quốc Việt (đứng giữa) - Phó Trưởng Khoa Dược - TDTU được trao Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2025

Với những kết quả đạt được nêu trên, TDTU tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế khi giữ vững thứ hạng trong nhóm 601-800 đại học hàng đầu thế giới theo Bảng xếp hạng các Đại học Thế giới (The World University Rankings 2025) do Tổ chức Times Higher Education (Vương quốc Anh) công bố.

Tổng điểm của trường tăng từ 38,2-43,2 lên 39-43,5 so với kỳ xếp hạng trước, phản ánh sự cải thiện đồng bộ về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và uy tín học thuật.

Đặc biệt, năm 2025 chứng kiến sự gia tăng mạnh về số lượng cơ sở giáo dục được xếp hạng - từ 2.092 lên 2.191 trường - cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc TDTU không chỉ duy trì mà còn nâng cao điểm số là minh chứng cho tính hiệu quả của các chính sách phát triển, khẳng định vững chắc vị thế quốc tế và tầm ảnh hưởng học thuật của Nhà trường.

