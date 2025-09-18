Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh bổ sung ở 6 ngành: Y học dự phòng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và Y tế công cộng.

Điểm sàn chung cho tất cả các ngành là 17, tổ hợp xét tuyển B00 (Toán, Hóa, Sinh), từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; thí sinh phải đạt ngưỡng điểm chất lượng đầu vào. Điểm xét tuyển không nhân hệ số.

Thí sinh muốn xét tuyển bổ sung cần đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp trên hệ thống tuyển sinh của trường tại địa chỉ: https://htql.ctump.edu.vn/ctump/tuyensinh/.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 22 đến ngày 29/9.

Trước đó, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cao nhất là 23,88 ở ngành Y khoa (năm 2024 lấy 25,70 điểm). Xếp thứ hai về điểm chuẩn là ngành Răng Hàm Mặt với 23,35 (năm 2024 là 25,65 điểm). Điểm chuẩn thấp nhất là 17, áp dụng cho các ngành: Y học dự phòng, Hộ sinh, Y tế công cộng và Dinh dưỡng.