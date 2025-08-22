Chiều 22/8, Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn năm 2025. Cụ thể, ngành Sư phạm Lịch sử lấy cao nhất với 28,61 điểm. Các ngành lấy trên 28 điểm có: Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28,46; Sư phạm Địa lý 28,32; Sư phạm Ngữ văn 28,23. Ở Khối Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Báo chí và ngành Tâm lý học giáo dục lấy 26,75 điểm.

Các ngành có điểm chuẩn thấp nhất 15 điểm như: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản, Nông học, Chăn nuôi...

Các ngành như Công nghệ thông tin lấy 24,78 điểm; Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) lấy 24 điểm; Khoa học máy tính lấy 23,07 điểm…

Ngoài ra, ngành Luật kinh tế năm nay Đại học Cần Thơ lấy 26,39 điểm; Luật (Chuyên ngành Luật hành chính) lấy 25,97 điểm; Luật - học tại khu Hòa An (Chuyên ngành Luật hành chính) lấy 25,10 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Cần Thơ năm 2025 như sau:

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo kết quả xét tuyển Đợt 1 năm 2025 như sau:

1. Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025

Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo từng mã ngành tuyển sinh, bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển và không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng do thí sinh đăng ký. Điểm chuẩn trúng tuyển áp dụng chung cho các phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, xét điểm học bạ THPT và xét điểm V-SAT.

Bảng điểm chuẩn trúng tuyển được đính kèm.

2. Điều kiện trúng tuyển:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 trở về trước.

- Có nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo Quy định của Trường ĐHCT (Thông báo số 2688/TB-ĐHCT ngày 18/7/2025 của Trường ĐHCT về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2025).

- Điểm xét tuyển của nguyện vọng từ bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn của ngành tương ứng thì đủ điều kiện trúng tuyển. Đối với phương thức xét học bạ hoặc phương thức xét điểm thi V-SAT, điểm xét tuyển đã được quy đổi theo Quy định của Trường ĐHCT (Thông báo số 2693/TB-ĐHCT-ĐT ngày 23/7/2025 của Trường ĐHCT thông báo Bảng quy đổi điểm V-SAT năm 2025; Thông báo số 2939/TB-ĐHCT-ĐT ngày 13/8/2025 của Trường ĐHCT thông báo Bảng quy đổi điểm Học bạ năm 2025).

3. Kết quả xét tuyển chính thức:

Mỗi thí sinh được xét trúng tuyển chính thức một nguyện vọng có ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.

Trường không gửi Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường bưu điện. Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển và hướng dẫn thủ tục nhập học trên Website của Trường ĐHCT từ ngày 23/8/2025 tại https://kqts.ctu.edu.vn (Tra cứu theo đúng số CMND/CCCD/ĐDCN của thí sinh trong Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4. Hướng dẫn thủ tục nhập học

Để nhập học vào Trường ĐHCT, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học theo quy định của Trường, như sau:

-Xác nhận nhập học trực tuyến: Từ ngày 23/8/2025 đến trước 17g00 ngày 30/8/2025: Thí sinh thực hiện việc xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn). Nếu không thực hiện đúng thời hạn xem như thí sinh tự hủy bỏ kết quả trúng tuyển và sẽ không được nhập học vào Trường ĐHCT.

-Làm thủ tục nhập học: Từ ngày 24/8/2025 đến 17g00 ngày 31/8/2025, thí sinh trúng tuyển đến Tòa nhà Công nghệ cao (ATL), Khu II Trường ĐHCT theo thời gian quy định khi tra cứu kết quả để nhận Giấy báo trúng tuyển và làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn khi tra cứu kết quả.

5. Những điều thí sinh cần lưu ý:

- Đã xác nhận nhập học thì không được rút lại việc xác nhận nhập học với bất kỳ lý do nào. Sau 17g00 ngày 30/8/2025, nếu không thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến thì xem như thí sinh tự ý hủy bỏ kết quả trúng tuyển và không được nhập học vào Trường.

- Chương trình học tại Khu Hòa An (mã ngành có chữ H): học tại Cần Thơ năm thứ nhất, năm cuối; những năm còn lại học tại Khu Hòa An (Cơ sở Hậu Giang).

- Chương trình học tại Khu Sóc Trăng (mã ngành có chữ S): học năm cuối tại Cần Thơ; những năm còn lại học tại Khu Sóc Trăng (Cơ sở Sóc Trăng).

- Đối với ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh được chọn chuyên ngành để theo học khi nộp hồ sơ nhập học.

- Học kỳ đầu tiên bắt đầu từ ngày 08/9/2025. Riêng các ngành Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao bắt đầu từ ngày 15/9/2025. Sinh viên theo dõi lịch hoạt động đầu khóa, thời khóa biểu và các thông tin khác tại Website Tân sinh viên (https://tansinhvien.ctu.edu.vn).

- Sau khi làm thủ tục nhập học thành công, mỗi thí sinh (được gọi là tân sinh viên) sẽ được cấp địa chỉ email chính thức của Trường và tài khoản đăng nhập các hệ thống thông tin trong Trường. Thí sinh lưu ý cài đặt ứng dụng MyCTUS, thường xuyên sử dụng để kịp thời cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động và học tập.

6. Xét chuyển sang Chương trình chất lượng cao, Chương trình tiên tiến:

Tân sinh viên nếu có nhu cầu học ngành thuộc Chương trình chất lượng cao hoặc Chương trình tiên tiến thì được quyền đăng ký xét tuyển để chuyển sang Chương trình chất lượng cao hoặc Chương trình tiên tiến bằng Phương thức 5 (Xem chi tiết Thông báo số 2659/TB-ĐHCT ngày 18/7/2025 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về tuyển chọn vào Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao theo Phương thức 5).