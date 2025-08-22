Chiều 22/8, Trường Đại học Y dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo đó, Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất với 23,88 (năm 2024 lấy 25,70 điểm). Xếp thứ hai về điểm chuẩn là ngành Răng Hàm mặt với 23,35 (năm 2024 lấy 25,65 điểm). Thấp nhất là các ngành Y học dự phòng, Hộ sinh, Y tế công cộng, Dinh dưỡng cùng lấy 17 điểm.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2025 như sau:

Năm 2025, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh 2.750 chỉ tiêu. Trong đó, trường tuyển 2.325 chỉ tiêu cho hệ đại học chính quy và 390 chỉ tiêu cho hệ liên thông chính quy.

Chỉ tiêu này được phân bổ rộng khắp 12 ngành đào tạo. Đối với hệ đại học chính quy, ngành Y khoa chiếm số lượng lớn nhất với 1.000 chỉ tiêu, bên cạnh 130 chỉ tiêu cho ngành Y khoa (tiếng Anh). Ngành Răng - Hàm - Mặt có 175 chỉ tiêu, Dược học là 200 chỉ tiêu.

Về mức học phí, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã công bố mức học phí dự kiến cho năm học 2025-2026, hệ đại học chính quy, mức học phí dao động từ 44,4 triệu đồng đến hơn 63 triệu đồng/năm học.

Cụ thể, các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học có mức học phí dự kiến cao nhất. Mức thấp nhất thuộc về các ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học, Hộ sinh, Y tế công cộng và Dinh dưỡng.

Các ngành còn lại như Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật Y sinh có mức học phí nằm trong khoảng nói trên.