Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh đợt 2 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 như sau:

Ghi chú:

- 100: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

- 405: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp với điểm thi năng khiếu.

- 401: Sử dụng kết quả thi Kì thi độc lập của Trường ĐHSP Hà Nội 2.

- 401-NK: Sử dụng kết quả thi Kì thi độc lập của Trường ĐHSP Hà Nội 2 kết hợp với điểm thi năng khiếu.

- Môn Giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKT&PL) thay bằng môn Giáo dục công dân đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2024 về trước.

Thí sinh đăng ký trực tuyến tại trang: http://thisinh.hpu2.edu.vn

Thí sinh cần điền đầy đủ các thông tin trên hệ thống tuyển sinh của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 từ 9h ngày 12/9 đến 17h ngày 19/9.

Trường tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển trên website tuyển sinh của trường trước ngày 26/9.

Thí sinh xác nhận nhập học và nhập học từ ngày 30/9.

Cụ thể, điều kiện và phương thức xét tuyển đợt 2 năm 2025 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 tại đây.

Sau khi nhà trường phát thông báo này, không ít thí sinh bày tỏ sự tiếc nuối và thắc mắc liệu đã làm thủ tục nhập học và nộp tiền học phí ở trường đại học khác thì có được tham gia xét tuyển đợt bổ sung vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 nữa hay không.