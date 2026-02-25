Ngày 25/2, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 với 14 ngành đào tạo, gồm: Y khoa, Y học dự phòng, Y học cổ truyền, Dược học, Kỹ thuật y sinh, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Răng Hàm Mặt, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Y tế công cộng, Kỹ thuật phục hồi chức năng (mới) và Tâm lý học (dự kiến mở).

Năm 2026, trường lần đầu sử dụng tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), cùng với D01, D07 và B08 trong xét tuyển. Trong đó, tổ hợp C00 và D01 (Toán, Văn, Anh) được áp dụng cho ngành Y tế công cộng và Tâm lý học.

Tổ hợp xét tuyển, phương thức tuyển sinh theo từng ngành cụ thể của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2026.

Về phương thức tuyển sinh, trường dự kiến triển khai các phương thức như sau:

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổ hợp môn phù hợp từng ngành, điểm xét tuyển không nhân hệ số.

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi V-SAT năm 2026 (các môn tương ứng tổ hợp xét tuyển của một ngành). Điểm dùng để xét tuyển là điểm cao nhất của thí sinh trong các đợt thi V-SAT năm 2026 trước thời điểm xét tuyển. Ngưỡng đầu vào theo phương thức này được quy đổi tương đương về thang điểm 30.

- Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở các môn phù hợp tổ hợp xét tuyển.

- Đối với phương thức xét tuyển người nước ngoài, thí sinh phải tốt nghiệp THPT (12/12) hoặc trung cấp có học chương trình THPT và có quốc tịch nước ngoài.

Thí sinh theo học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS từ 5.5 trở lên (hoặc tương đương TOEFL, TOEIC, Cambridge) và có điểm trung bình ba môn Toán, Hóa, Sinh hoặc Văn, Hóa, Sinh đạt từ 80% trở lên theo thang điểm tối đa của chương trình học.

Năm 2025, điểm chuẩn của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ dao động từ 17 đến 23,88 điểm, trong đó ngành Y khoa có mức điểm cao nhất.