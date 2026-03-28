Năm 2026, Trường ĐH Công đoàn tuyển sinh theo 5 phương thức:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (chiếm 5% tổng chỉ tiêu):

Xét tuyển thẳng thí sinh thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 quy chế tuyển sinh đại học của Bộ GD-ĐT.

Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng hoặc đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, dự tuyển vào chương trình phù hợp với môn thi hoặc đề tài (giải thưởng trong vòng 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển).

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ).

Điều kiện: Tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký đạt từ 19,5 trở lên.

Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm cộng (nếu có) + Điểm ưu tiên.

Trong đó, M1, M2, M3 là điểm trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển. Điểm cộng (gồm điểm thưởng, khuyến khích) không vượt quá 10% thang điểm xét tuyển; điểm ưu tiên được tính theo khu vực, đối tượng theo quy chế hiện hành.

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026: Thí sinh đăng ký theo thông báo của Trường ĐH Công đoàn và kế hoạch chung của Bộ GD-ĐT.

- Xét tuyển theo đơn đặt hàng: Thực hiện theo văn bản giao nhiệm vụ, thỏa thuận của bộ, ngành, UBND các tỉnh và doanh nghiệp.

Năm nay, Trường ĐH Công đoàn tuyển sinh 8 ngành mới gồm: Kinh doanh quốc tế, Công nghệ tài chính, Kiểm toán, Kinh tế số, Quản lý dự án, Luật kinh tế, Tâm lý học, Trí tuệ nhân tạo.

Danh sách các ngành/chương trình đào tạo của Trường ĐH Công đoàn năm 2026 cùng chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh như sau:

Về ngưỡng đầu vào theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2026: Ngành Luật và Luật kinh tế yêu cầu điểm Toán, Ngữ văn trong tổ hợp từ 6 trở lên, tổng điểm xét tuyển từ 18 trở lên, đồng thời tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Tư pháp.

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh (chương trình IPOP), điểm môn Tiếng Anh phải từ 7 trở lên.

Đối với phương thức xét tuyển học bạ, thí sinh phải có tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 19,5 trở lên.

Với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2026, ngưỡng đảm bảo chất lượng sẽ được công bố sau khi có kết quả thi.

Năm học 2026-2027, Trường ĐH Công đoàn thu học phí đối với chương trình đại trà từ 20.850.000 đến 25.854.000 đồng/sinh viên/năm học, tùy ngành. Đối với chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP), học phí là 32.000.000 đồng/sinh viên/năm học. Học phí của các chương trình không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng và An ninh.