Năm 2026, Trường ĐH Thương mại tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu với 51 chương trình đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực theo các phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT và của trường; Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; Xét tuyển theo kết quả thi HSA/TSA/SAT/ACT; Xét tuyển kết hợp (chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố).

Với xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ, Trường ĐH Thương mại quy đổi IELTS và chứng chỉ tương đương sang điểm môn này. Theo đó, IELTS 5.0 được quy đổi thành 8 điểm, IELTS từ 7.0 được quy đổi 10 điểm.

Dưới đây là bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ chi tiết:

Trường ĐH Thương mại cho biết, học phí các chương trình đào tạo chuẩn từ 2.575.000 đến 3.069.000 đồng/tháng theo từng chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP) có học phí 4.235.000 đồng/tháng; chương trình song bằng quốc tế là 260.000.000 đồng/khóa học; chương trình tiên tiến là 200.000.000 đồng/khóa học.

Nhà trường cho biết, mức học phí mỗi năm tăng không quá 12,5% so với năm trước.

Năm học 2026-2027, Trường ĐH Thương mại dành 43-45 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên.

Đối với đợt tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, trường cấp học bổng cho sinh viên thủ khoa đầu vào các ngành đào tạo. Ngoài ra, sinh viên có nhiều cơ hội được xét cấp học bổng tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp ngoài trường.