Theo quyết định này, ĐH Công nghiệp Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quản lý về lãnh thổ của UBND TP. Hà Nội.

Như vậy, ĐH Công nghiệp Hà Nội trở thành đại học thứ 12 tại Việt Nam, bên cạnh ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Thái Nguyên, ĐH Huế, ĐH Đà Nẵng, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế TPHCM, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Duy Tân, ĐH Phenikaa, ĐH Cần Thơ.

ĐH Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: HaUI.

Để chuẩn bị cho bước chuyển mình này, trước đó, nà trường đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức với việc thành lập 5 trường thuộc, gồm: Trường Ngoại ngữ - Du lịch, Trường Cơ khí - Ô tô, Trường Kinh tế, Trường Điện – Điện tử, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

Với quy mô đào tạo trên 35.000 học viên, sinh viên và đội ngũ 1.500 cán bộ, giảng viên, nhà trường cho biết việc chuyển đổi sang mô hình “Đại học” sẽ giúp tăng cường quyền tự chủ, tối ưu hóa nguồn lực và phát triển trên một tầm cao mới.