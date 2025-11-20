Ngay sau khi kết thúc buổi lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thầy cô giáo Trường ĐH Ngoại thương bất ngờ nhận được món quà đặc biệt được sinh viên chuẩn bị ngay tại sân trường. Không chỉ có những bó hoa tươi, các sinh viên còn lên kịch bản, tổ chức một tiết mục văn nghệ ngắn gọn để trình diễn tặng các thầy cô thay lời tri ân.

Dù đơn giản, tiết mục văn nghệ tri ân do sinh viên nhà trường tổ chức và thể hiện giữa sân trường đủ mang đến không khí xúc động, đầy yêu thương. Qua những lời ca, tiếng hát, các sinh viên muốn gửi những lời chúc mừng chân thành, lòng biết ơn tới các thầy, cô của mình.

Sinh viên Trường ĐH Ngoại thương cùng nhau chuẩn bị và tổ chức một món quà dành tặng thầy cô ngay giữa sân trường. Ảnh: Thanh Hùng.

Đáp lại tình cảm nhiệt thành của các học trò, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cùng tập thể ban giám hiệu và các giảng viên Trường ĐH Ngoại thương cũng đã hòa mình vào tiết mục và hát cùng sinh viên.

Các thầy cô Trường ĐH Ngoại thương đón nhận món quà đặc biệt từ các học trò ngay tại sân trường. Ảnh: Thanh Hùng.

Trước đó, tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương chia sẻ: “Mỗi chúng ta đến với nghề giáo theo một cơ duyên nào đó. Có thầy cô đến với nghề giáo bằng ước mơ từ khi còn nhỏ, có thầy cô lại đến với nghề giáo bởi duyên lành gặp được trên chặng đường đã đi qua, có thầy cô được chọn mà đến với nghề giáo… Cho dù chúng ta đến với nghề giáo bằng con đường nào thì sự gắn bó với nghề đều xuất phát từ những niềm hạnh phúc mà chúng ta có được khi chứng kiến sự trưởng thành của các thế hệ học trò. Nhà trường luôn ghi nhận và trân trọng sự tận tâm, nỗ lực rèn luyện, tinh thần đổi mới sáng tạo của thầy cô và luôn mong muốn được đồng hành cùng thầy cô trên hành trình gieo và nuôi dưỡng những mầm xanh lớn mỗi ngày để mang lại những bóng mát cho cuộc đời”.

Nhân dịp này, Trường ĐH Ngoại thương cũng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì cho PGS.TS. Bùi Anh Tuấn, nguyên Hiệu trưởng nhà trường.